Чи повертатимуть до України військовозобов’язаних? Посол у Польщі дав відповідь

Як зазначив посол, механізму фіксації та повернення в Україну військовозобов’язаних бути не може

«На цій темі намагалася спекулювати російська пропаганда»

Українське посольство в Польщі не має завдання розшукувати ухилянтів для того, щоб потім повернути їх в Україну, а сам посол не уповноважений розробляти подібний механізм. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» посол України у Польщі Василь Зварич.

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Як зазначив посол, механізму фіксації та повернення в Україну військовозобов’язаних бути не може. «Я вам скажу більше, що на цьому намагалася спекулювати російська пропаганда. Такого механізму фіксації та повернення в Україну не може бути. У нас навіть консульський облік – це справа добровільна. Відтак, це звісно, на совісті кожного громадянина», – наголосив дипломат.

За словами Зварича, Польське суспільство дуже стійке до російського впливу та пропаганди. На його думку, це пов’язано з історичною пам’ятю про боротьбу з російським імперіалізмом і тоталітаризмом.

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«Польща була однією з перших країн Європи, які заборонили мовлення російським пропагандистським медіа. Жодного російського каналу ви тут не знайдете. Можливо, тут є певна категорія політиків, які певною мірою ретранслюють російську пропаганду у своїх певних політичних цілях. Та вони є маргіналами», – каже посол.

Дипломат пояснив, що навіть антиукраїнська фракція «Конфедерація» пройшла до парламенту не на хвилі російської пропаганди, а на протестних, популістських і антиміграційних гаслах.

«Окремі політики цієї формації мають проросійські і українофобські погляди. Одного з лідерів цієї політсили Януша Корвіна-Міке взагалі вигнали свої ж з лав партії. Тобто, конфедерати пройшли не на антиукраїнських, а на протестних, популістських і антиміграційних гаслах. Я би не назвав це проявом якоїсь негативної тенденції. Впевнений, що поляки стійкі до російських інформаційних впливів. Не дадуть собою так легко маніпулювати», – додав Зварич.

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область.

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До слова, глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну.