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    Думки вголос

    Президент Казахстану виявився хитрішим за Путіна

    Токаєв стане новим диктатором? - Президент Казахстану виявився хитрішим за Путіна
    Токаєв стане новим диктатором?
    фото: tengrinews.kz

    Росіяни в істериці від нових дій казахської влади

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    Вот просто стоя аплодирую Токаеву. Этот семидесятилетний прожженный лис, оказался совсем не так прост, как написано у него на лбу. С каменным лицом, не поведя бровью, пережив унижение от Путина, который не смог вспомнить его имени (Вова, с баями на Востоке так нельзя!) – взял и назначил министром информации просто отпетого казахо-бандеровца.

    Аскар Умаров-Гугл-цитаты про русских. Почитайте. Там даже не то, что Ярош – Ярош все-таки политик и должен держать себя в руках – там цитаты на уровне Фарион и польского экс-министра Сикорского, которые совсем перестали сдерживаться и называют вещи своими именами.

    «Русня», «Немытая расия», «оккупанты», «имперцы», дедывоевалы, аннексированные Омск и Оренбург – ну, полный набор. Дистиллированная муждабаевщина и бабченковищина, запоребрик и русофобия на троих в одном флаконе.

    Просто эталонная.

    В ракоцапии истерика на всю членистоногую головогрудь. Умарову закрыт въезд в Россию, глава Россотрудничества Евгений Примаков (внук, ага) отказывается россотрудничать с Умаровым, главный батут Рогозин запрещает ему въезд на Байконур, а Маргоша с Олюней просто пеной изо рта исходят.

    И вот теперь вишенка на торте.

    Россельхознадзор запрещает ввоз мяса, молока и скота из Казахстана из-за внезапно обнаруженной там вспышки ящура.

    В ответ Казахстан запрещает ввоз мяса и молока из Оренбургской области.

    Та-дам!

    Мои аплодисменты. Касым-Жомарт, ты теперь мой герой, бро. Я теперь готов поверить в любую твою многоходовку. Сожрать Назарбаева, руками русских разгрести весь жар и подавить протесты, заляпать их крови и вызвать гнев именно на них, а когда они раззявили рот на каравай и уже подумали, что дело в шляпе и Казахстаннаш, филигранно послать их и начать русофобию – браво, мистер Токаев! Просто блестящая операция!

    Восток дело тонкое, Петруха. То есть, Володька.

    Сбрили тебе усы, подполковник.

    Кстати, передайте кто-нибудь Владим Владимирычу, пусть глянет на карту. И увидит, что Казахстан находится ровно посередине трех скрепоносных империй, которые готовы с радостью прибрать его к рукам. И если Путин своими играми с запретами и оскорблениями освободит пространство, которое, как известно, не терпит пустоты − туда с преивеличайшей радостью придет Эрдоган со своей идеей пантюркизма от Средиземного до Охотского моря, которую он вынашивает уже двадцать лет.

    Или с еще более величайшей радостью придет Си Цзиньпин, который вообще приходит везде и всегда, со своими полутора миллиардами голодных китайцев, у которых с продовольствием в северных районах как раз проблемы. Да и не в северных тоже всех летучих мышей с панголинами сожрали.

    Там у Казахстана как раз с ними граница, Володь.

    Ну, если ты вдруг не знал.

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    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Казахстан Касим-Жомарт Токаєв
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    Президент Казахстану виявився хитрішим за Путіна