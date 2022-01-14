Президент Казахстану виявився хитрішим за Путіна

Росіяни в істериці від нових дій казахської влади

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Вот просто стоя аплодирую Токаеву. Этот семидесятилетний прожженный лис, оказался совсем не так прост, как написано у него на лбу. С каменным лицом, не поведя бровью, пережив унижение от Путина, который не смог вспомнить его имени (Вова, с баями на Востоке так нельзя!) – взял и назначил министром информации просто отпетого казахо-бандеровца.

Аскар Умаров-Гугл-цитаты про русских. Почитайте. Там даже не то, что Ярош – Ярош все-таки политик и должен держать себя в руках – там цитаты на уровне Фарион и польского экс-министра Сикорского, которые совсем перестали сдерживаться и называют вещи своими именами.

«Русня», «Немытая расия», «оккупанты», «имперцы», дедывоевалы, аннексированные Омск и Оренбург – ну, полный набор. Дистиллированная муждабаевщина и бабченковищина, запоребрик и русофобия на троих в одном флаконе.

Просто эталонная.

В ракоцапии истерика на всю членистоногую головогрудь. Умарову закрыт въезд в Россию, глава Россотрудничества Евгений Примаков (внук, ага) отказывается россотрудничать с Умаровым, главный батут Рогозин запрещает ему въезд на Байконур, а Маргоша с Олюней просто пеной изо рта исходят.

И вот теперь вишенка на торте.

Россельхознадзор запрещает ввоз мяса, молока и скота из Казахстана из-за внезапно обнаруженной там вспышки ящура.

В ответ Казахстан запрещает ввоз мяса и молока из Оренбургской области.

Та-дам!

Мои аплодисменты. Касым-Жомарт, ты теперь мой герой, бро. Я теперь готов поверить в любую твою многоходовку. Сожрать Назарбаева, руками русских разгрести весь жар и подавить протесты, заляпать их крови и вызвать гнев именно на них, а когда они раззявили рот на каравай и уже подумали, что дело в шляпе и Казахстаннаш, филигранно послать их и начать русофобию – браво, мистер Токаев! Просто блестящая операция!

Восток дело тонкое, Петруха. То есть, Володька.

Сбрили тебе усы, подполковник.

Кстати, передайте кто-нибудь Владим Владимирычу, пусть глянет на карту. И увидит, что Казахстан находится ровно посередине трех скрепоносных империй, которые готовы с радостью прибрать его к рукам. И если Путин своими играми с запретами и оскорблениями освободит пространство, которое, как известно, не терпит пустоты − туда с преивеличайшей радостью придет Эрдоган со своей идеей пантюркизма от Средиземного до Охотского моря, которую он вынашивает уже двадцать лет.

Или с еще более величайшей радостью придет Си Цзиньпин, который вообще приходит везде и всегда, со своими полутора миллиардами голодных китайцев, у которых с продовольствием в северных районах как раз проблемы. Да и не в северных тоже всех летучих мышей с панголинами сожрали.

Там у Казахстана как раз с ними граница, Володь.

Ну, если ты вдруг не знал.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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