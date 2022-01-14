Дочка Назарбаєва раптово видалила акаунти в соцмережах

Напередодні Алія Назарбаєва публічно прокоментувала останні події у Казахстані

Молодша дочка колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Алія раптово видалила свої акаунти в соцмережах після того, як Instagram визначив, що вона перебуває в ОАЕ. Про це пише Znak.

Зараз при спробі зайти на її сторінки в instagram і Facebook тепер бачать повідомлення: «Можливо, власник видалив контент або обмежив доступ до нього» і «Можливо, ви скористалися недійсним посиланням або сторінка була видалена».

Це сталося невдовзі після того, як Алія першою з членів сім'ї прокоментувала масові заворушення в Казахстані. Однак користувачі звернули увагу, що Instagram автоматично визначив її геолокацію як ОАЕ. Акаунт Назарбаєвої у соціальних мережах компанії Meta був верифікований – це означає, що сторінка справді належала їй.

Раніше видання The Sunday Telegraph повідомило, Алія Назарбаєва вивела з Казахстану $300 млн, купивши на них у 2006 році нерухомість у Лондоні, Дубаї та приватний літак. Про значні витрати стало відомо після того, як між родичкою політика та її фінансовими радниками стався конфлікт.

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

А ще 10 січня з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані. До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану. США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

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