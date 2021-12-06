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    Думки вголос

    Промови Зеленського змушують згадувати про обіцянки Азарова

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    Між Зеленським та Азаровим напрошуються прямі паралелі - Промови Зеленського змушують згадувати про обіцянки Азарова
    Між Зеленським та Азаровим напрошуються прямі паралелі
    Колаж: ВВС

    Микола Янович навчив нас ставитися до його слів з недовірою

    Мовою оригіналу

    Когда-то, в 2011 году, Николай Азаров пообещал, что гречка не пропадет из продажи. Через две недели гречки не было в магазинах и наблюдался резкий рост цен на гречку. Затем он пообещал, что погасит «кризис» дешёвой китайской гречкой.

    В итоге, гречка, которая в Китае стоила менее 8 гривен, стала продаваться по цене в 17 гривен.

    В общем, Николай Янович научил нас обоснованно относиться к его словам с великой долей недоверия.

    Я это вспомнил на фоне заявлений Зеленского во время его стендапа в ВР. Помните, как он сказал:

    – Энергетический кризис, ограничение в электроснабжении, значительный рост тарифов. Впервые – это не об Украине.

    Так вот, напрашиваются прямые параллели с Азаровым.

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    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: гречка Микола Азаров Володимир Зеленський
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    Промови Зеленського змушують згадувати про обіцянки Азарова