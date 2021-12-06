Промови Зеленського змушують згадувати про обіцянки Азарова
Микола Янович навчив нас ставитися до його слів з недовірою
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Когда-то, в 2011 году, Николай Азаров пообещал, что гречка не пропадет из продажи. Через две недели гречки не было в магазинах и наблюдался резкий рост цен на гречку. Затем он пообещал, что погасит «кризис» дешёвой китайской гречкой.
В итоге, гречка, которая в Китае стоила менее 8 гривен, стала продаваться по цене в 17 гривен.
В общем, Николай Янович научил нас обоснованно относиться к его словам с великой долей недоверия.
Я это вспомнил на фоне заявлений Зеленского во время его стендапа в ВР. Помните, как он сказал:
– Энергетический кризис, ограничение в электроснабжении, значительный рост тарифов. Впервые – это не об Украине.
Так вот, напрашиваются прямые параллели с Азаровым.
Джерело: блог Борислава Берези