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Чи причетна Україна до підриву «Північного потоку»: Білий дім відмовився від коментарів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чи причетна Україна до підриву «Північного потоку»: Білий дім відмовився від коментарів
26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані
фото з відкритих джерел

Кірбі заявив, що не коментуватиме публікацію The Wall Street Journal, де вказано, що нібито українські високопоставлені військові та бізнесмени спланували підрив російського газопроводу

Білий дім утримався від коментарів щодо матеріалу видання The Wall Street Journal про причетність України до операції з підриву російських «Північних потоків». Про це стало відомо з брифінгу координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

Зокрема, Кірбі сказав журналістам, що не коментуватиме нещодавній матеріал The Wall Street Journal, де вказано, що нібито українські високопоставлені військові та бізнесмени спланували підрив російського газопроводу.

«Я не збираюся коментувати повідомлення Wall Street Journal про це», – зауважив Кірбі.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

Раніше Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

Як відомо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув інформацію про причетність України до підривів на газогонах «Північний потік».

Читайте також: Підрив газогонів «Північний потік». Орбан назвав винних
Теги: США Північний потік газ

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