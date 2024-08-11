Масова евакуація в Курській області. Російська влада вигадала новий термін
Глава Хомутовського району продовжує запевняти місцевих, що «обстановка спокійна»
У Хомутовському районі Курської області місцева влада оголосила так звану «добровільну евакуацію». Про це повідомили російські ЗМІ.
«Незважаючи на те, що обстановка в нашому районі спокійна і бойових дій не ведеться, з метою безпеки триває організований виїзд жителів як самостійно на особистому транспорті, так і централізовано на підготовлених транспортних засобах», – написав голова району Юрій Хрульов у своєму телеграмі-каналі.
Зазначимо, що насправді ситуацію на Курщині навряд можна назвати спокійною. РФ евакуювала вже понад 76 тис. людей із області. За даними міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, у 60 тимчасових пунктах розміщення перебувають понад 4,3 тисячі осіб.
Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.
Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.
До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.
До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.
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