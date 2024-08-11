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Масова евакуація в Курській області. Російська влада вигадала новий термін

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Масова евакуація в Курській області. Російська влада вигадала новий термін
РФ евакуювала вже понад 76 тис. людей із Курської області
фото: tass.ru

Глава Хомутовського району продовжує запевняти місцевих, що «обстановка спокійна»

У Хомутовському районі Курської області місцева влада оголосила так звану «добровільну евакуацію». Про це повідомили російські ЗМІ.

«Незважаючи на те, що обстановка в нашому районі спокійна і бойових дій не ведеться, з метою безпеки триває організований виїзд жителів як самостійно на особистому транспорті, так і централізовано на підготовлених транспортних засобах», – написав голова району Юрій Хрульов у своєму телеграмі-каналі.

Російські ЗМІ не цураються називати евакуацію на Курщині «добровільною»
Російські ЗМІ не цураються називати евакуацію на Курщині «добровільною»
скріншот

Зазначимо, що насправді ситуацію на Курщині навряд можна назвати спокійною. РФ евакуювала вже понад 76 тис. людей із області. За даними міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, у 60 тимчасових пунктах розміщення перебувають понад 4,3 тисячі осіб. 

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

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Теги: Курщина росія евакуація

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