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Лукашенка двічі за день викрили в злочинах проти України

glavcom.ua
Олександр Лукашенко повністю залежний від Росії
фото з відкритих джерел

Загалом із вересня 2022 року до Білорусі депортували близько 2150 маленьких українців віком від 6 років

19 липня з’явився відеозапис, на якому Пригожин звертається до бойовиків «ПВК Вагнер» на території Білорусі. Серед іншого він припустив можливість повернення в Україну та пообіцяв зробити армію Білорусі «другою армією світу».

Лукашенка двічі за день викрили в злочинах проти України фото 1

У Міноборони Білорусі ще раніше повідомляли, що такі тренування вже почалися. Таким чином, можна вже офіційно констатувати, що Лукашенко, як і Путін, став спонсором тероризму. З усіма міжнародно-правовими наслідками.

Також 19 липня керівник Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час чергової поїздки на тимчасово окупований український Донбас знявся у репортажі, де визнав, що його організація бере участь у викраденні дітей з України: «І чесно кажучи, білоруський Червоний Хрест брав у цьому – і бере, і братиме – активну участь».

Лукашенка двічі за день викрили в злочинах проти України фото 2

До цього, під час попередніх поїздок на окуповані українські території, Шевцов був помічений у камуфляжі та з символом Z на рукаві, хоча, згідно зі статутом Червоного Хреста, він повинен дотримуватися нейтральності.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вже закликав МКС видати ордер на арешт Шевцова, який «публічно зізнався у злочині незаконної депортації дітей з окупованих територій України».

Загалом із вересня 2022 року до Білорусі депортували близько 2150 маленьких українців віком від 6 років, – писала британська The Telegraph. Їх примусово вивезли у щонайменше чотири табори, а деякі з них уже пройшли «військовий вишкіл» у санаторії «Острошицьке містечко», в центрі «Зубренок» і таборах «Дубрава» та «Золоті піски».

Таким чином, лише протягом одного дня лукашенківський режим двічі офіційно викрили в участі у злочинах проти України. І депутати Європарламенту вже звернулися до суду в Гаазі із закликом видати ордер на арешт Лукашенка.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна червоний хрест

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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