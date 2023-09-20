Країна мародерів. Що Кремль обіцяє росіянам

Якщо цю рекламу склепали і поширюють – значить, обрахували, що вона подіє на певну частку аудиторії

Для Росії це війна заради винищення українців і заселення в наші домівки...

Росія запустила нову рекламу окупаційної армії – агітує на контракт можливістю після окупації переселитись в українські міста і перевезти родини. Ось такий от «Новий план Ост» – точніше, Вест.

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Бо ж логічно: щоб вбивці й кати змогли заселитись в українські квартири й будинки – спершу мають «десь дітись» теперішні мешканці.

Хоча по факту це продовження тієї ж теми, що й з мародеркою на окупованих теренах: «пральку своїй вислав», «батьку набір трофейних інструментів», «дітям майже нові іграшки і велосипеди». Просто масштаби більші.

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Кажуть, історія повторюється спочатку як трагедія, тоді як фарс. Але оце їхнє нове «Кюхе, Кірхе, Кіндер» для «правильної православної росіянки», війна заради винищення українців і заселення в наші домівки... Це не фарс. Воно надто блювотне у виконанні росіян.

І, між іншим: якщо цю рекламу склепали і поширюють – значить, обрахували, що вона подіє на певну частку аудиторії. Якщо не на самих потенційних контрактників, то на їхніх дружин, матерів, сестер: «іди і запишись, хочу квартиру в Одесі!». Але всілякі чічваркіни обурюються «пресуванням через російський паспорт» – адже «мусить працювати презумпція невинуватості», «треба судити за справами, а не за паспортом». Ну от. Отакі в росіян «справи». В усіх, в 140 мільйонів – а не в Путіна особисто.