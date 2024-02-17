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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Вбивство Навального – плювок в обличчя всьому цивілізованому світу

glavcom.ua
Олексія Навального було вбито путінським режимом, про що стало відомо 16 лютого 2024 року
фото з відкритих джерел

Чи почують заклик дружини чергового вбитого російського політичного в’язня?

Коли саме добили Олексія Навального, ніхто не буде знати. Всі повідомлення такого штибу чи приховування жахливих злочинів і час оприлюднення такої інформації – прерогатива Кремля.

Чому російському вбивці знадобилось повідомити це Світу акурат перед початком Мюнхенської безпекової конференції? 

Не сумніваюся, що з точки зору російського очільника – це сигнал про своє ігнорування будь-яких правил, моралі, зовнішніх оцінок. 

Сигнал, як на зовні, так і російському внутрішньому споживачеві. Сигнал про те, що пізній сталінізм повернувся. Сигнал, що російський фаш-м набирає обертів.

Це – плювок в обличчя всім, хто наважується протидіяти. Ну і звісно, тест, чи може той цивілізований Світ, який вони вважають слабким, дати дійсно адекватну силову відповідь, чи знову утреться і буде шукати «миру» з хворобливим диктатором? 

Чи почують заклик дружини чергового вбитого російського політичного в’язня, який вона виголосила зразу після виступу віце-президентки США Камали Гарріс, про те, щоби «Путін і все його оточення знали, що понесуть відповідальність за все, що вони зробили з нашою країною, з моєю родиною. І цей день відбудеться дуже скоро».

Слова вже зайві. Це питання вирішується не в Мюнхені і, навіть, не у Вашингтоні. Його можна завершити в Україні. Потрібні сотні ракет, десятки літаків, мільйони снарядів, системи ППО, системи РЕБ, мільйони безпілотніків. Зараз!!!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін путінський режим

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Валерій Чалий

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