Вбивство Навального – плювок в обличчя всьому цивілізованому світу
Чи почують заклик дружини чергового вбитого російського політичного в’язня?
Коли саме добили Олексія Навального, ніхто не буде знати. Всі повідомлення такого штибу чи приховування жахливих злочинів і час оприлюднення такої інформації – прерогатива Кремля.
Чому російському вбивці знадобилось повідомити це Світу акурат перед початком Мюнхенської безпекової конференції?
Не сумніваюся, що з точки зору російського очільника – це сигнал про своє ігнорування будь-яких правил, моралі, зовнішніх оцінок.
Сигнал, як на зовні, так і російському внутрішньому споживачеві. Сигнал про те, що пізній сталінізм повернувся. Сигнал, що російський фаш-м набирає обертів.
Це – плювок в обличчя всім, хто наважується протидіяти. Ну і звісно, тест, чи може той цивілізований Світ, який вони вважають слабким, дати дійсно адекватну силову відповідь, чи знову утреться і буде шукати «миру» з хворобливим диктатором?
Чи почують заклик дружини чергового вбитого російського політичного в’язня, який вона виголосила зразу після виступу віце-президентки США Камали Гарріс, про те, щоби «Путін і все його оточення знали, що понесуть відповідальність за все, що вони зробили з нашою країною, з моєю родиною. І цей день відбудеться дуже скоро».
Слова вже зайві. Це питання вирішується не в Мюнхені і, навіть, не у Вашингтоні. Його можна завершити в Україні. Потрібні сотні ракет, десятки літаків, мільйони снарядів, системи ППО, системи РЕБ, мільйони безпілотніків. Зараз!!!
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