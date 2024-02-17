Вбивство Навального – плювок в обличчя всьому цивілізованому світу

Олексія Навального було вбито путінським режимом, про що стало відомо 16 лютого 2024 року

Чи почують заклик дружини чергового вбитого російського політичного в’язня?

Коли саме добили Олексія Навального, ніхто не буде знати. Всі повідомлення такого штибу чи приховування жахливих злочинів і час оприлюднення такої інформації – прерогатива Кремля.

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Чому російському вбивці знадобилось повідомити це Світу акурат перед початком Мюнхенської безпекової конференції?

Не сумніваюся, що з точки зору російського очільника – це сигнал про своє ігнорування будь-яких правил, моралі, зовнішніх оцінок.

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Сигнал, як на зовні, так і російському внутрішньому споживачеві. Сигнал про те, що пізній сталінізм повернувся. Сигнал, що російський фаш-м набирає обертів.

Це – плювок в обличчя всім, хто наважується протидіяти. Ну і звісно, тест, чи може той цивілізований Світ, який вони вважають слабким, дати дійсно адекватну силову відповідь, чи знову утреться і буде шукати «миру» з хворобливим диктатором?

Чи почують заклик дружини чергового вбитого російського політичного в’язня, який вона виголосила зразу після виступу віце-президентки США Камали Гарріс, про те, щоби «Путін і все його оточення знали, що понесуть відповідальність за все, що вони зробили з нашою країною, з моєю родиною. І цей день відбудеться дуже скоро».

Слова вже зайві. Це питання вирішується не в Мюнхені і, навіть, не у Вашингтоні. Його можна завершити в Україні. Потрібні сотні ракет, десятки літаків, мільйони снарядів, системи ППО, системи РЕБ, мільйони безпілотніків. Зараз!!!