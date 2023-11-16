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Російський олігарх, який підтримує війну проти України, провів зустріч з Папою Римським

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Російський олігарх, який підтримує війну проти України, провів зустріч з Папою Римським
фото: Умар Кремльов/Telegram

Під час зустрічі росіянин заявив, що «прагне миру в усьому світі»

Президент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов зустрівся з Папою Римським Франциском та подарував йому символічний боксерський ринг. Про це повідомив прихильник Путіна та війни в Україні у себе в Telegram.

У своєму дописі Кремльов зазначив, що віра та спорт завжди повинні слідувати разом і в одному напрямку. Він також додав, що «прагне миру в усьому світі та повного єднання всіх людей на планеті».

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Цікаво чути таке від президента Міжнародної боксерської асоціації, яка минулого року заборонила українським спортсменам виступати під прапором України, змусивши їх виходити в ринг під прапором IBA. Тоді українська збірна не стала миритися з несправедливістю та влаштувала протест, після чого їм присудили технічну поразку.

Крім того, росіянин заявляв, що спортсменів із РФ та Білорусі необхідно допустити до міжнародних турнірів, незважаючи на повномасштабну війну, яку окупанти розв'язали проти України. Кремльов закликав різні міжнародні федерації зняти санкції проти двох країн.

Умар Кремльов перебуває під санкціями України як «громадський діяч, «лідер громадських думок», який публічно закликає до агресивної війни, виправдовує та визнає законною збройну агресію Росії проти України, тимчасову окупацію території України».

В мережі також є цікаве розслідування, у якому йдеться, що повне ім'я президента IBA – Лутфуллоєв Умар Алі Назарович. Згодом він взяв прізвище своєї дружини і став Кремльовим. Його двічі заарештовували із різницею два роки. Перший раз за здирство, другий – за побої. У90-ті роки він перебував в оперативній розробці як учасник так званої серпухівської ОЗУ.

Про його чималі статки свідчить робота пов’язаних з ним організацій. Наприклад, «Центр Прогресу Бокса» за 2018 рік заробив лише 174 тис. руб при виручці 60 млн руб і нульовій вартості активів. Цій організації належить частка у 51% «Ліги ставок», яка розповсюджує квитки компанії «Спортивні лотереї». Інвестиції в Лігу ставок становлять щонайменше 10 млрд руб за обсягу ринку 60 млрд руб.

Нагадаємо, російському прапору немає місця на Олімпійських іграх у Парижі, поки Росія скоює військові злочини в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю французькій спортивній газеті L'Équipe.

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Теги: окупанти спорт санкції Папа Римський Умар Кремльов

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