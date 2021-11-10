Росія розробляє нову систему протиповітряної оборони. Стало відомо, до чого готується Кремль

На думку експертів, новий комплекс продовжить серію вже наявних у Росії ЗРК

Пролунала назва нової зенітно-ракетної системи

Російська Федерація створює нову систему протиповітряної оборони (ППО) С-550. Відповідну заяву зробив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час наради із керівництвом російського оборонного відомства.

Раніше про систему ППО з таким індексом нічого не було відомо. Експерти сумніваються, що йдеться про якусь принципово нову систему, адже приховати таку розробку було б складно.

На нараді міністр нагадав, що на початку листопада президент Володимир Путін обговорював з керівництвом міністерства та підприємств ВПК «заходи щодо адекватного реагування на зміни обстановки поблизу російських кордонів».

«Велику увагу було приділено вдосконаленню системи повітряно-космічної оборони країни. Глава держави особливий акцент зробив на важливості випереджувального розвитку вітчизняних систем ППО-ПРО, постачання до Збройних сил систем С-350, С-500, С-550», – зазначено у повідомленні.

Існує припущення, що йдеться про «реанімацію» радянського проєкту системи протиракетної оборони ближнього перехоплення, замороженого після розпаду СРСР. Згідно з даними з відкритих джерел, С-550 – назва системи ППО ближнього перехоплення, яка розроблялася у 1980-ті роки. Проєкт було закрито після зустрічі президентів Радянського Союзу Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у 1986 році. Роботи над ним припинилися у 1988 році. Дослідний зразок комплексу ліквідували у 1992 році.

На думку експертів, нова система С-550, скоріше за все, прийде на зміну комплексам ППО, що стоять на озброєнні армії РФ, включаючи С-350 «Вітязь» і С-400 «Тріумф». При цьому, нова система, імовірно, матиме більше ракет у боєкомплекті, що дасть можливість уразити більшу кількість повітряних цілей.

Окремо під час наради Шойгу нагадав про необхідність адаптуватися під нові реалії, зокрема, готуватися до протидії безпілотним літаючим засобам.

Нагадаємо, раніше очільник Росії Володимир Путін провів нараду, присвячену безпілотникам.

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