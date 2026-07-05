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Уряд забезпечив житлом 2150 ветеранів з інвалідністю

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Уряд забезпечив житлом 2150 ветеранів з інвалідністю
Власне житло є важливою складовою відновлення ветеранів, тому уряд продовжує розширювати відповідну програму
фото: Кабінет Міністрів України

В Одесі також відкрили третій в Україні центр Superhumans на 800 пацієнтів щороку

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко вручила в Одесі 87 сертифікатів на житло ветеранам Одещини – загалом цього року повну компенсацію вартості житла отримують 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал прем'єрки.

«В Одесі сьогодні мала честь вручити сертифікати на житло для ветеранів Одещини. Цього року повну компенсацію вартості житла отримують 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни», – написала Свириденко.

За її словами, власне житло є важливою складовою відновлення ветеранів, тому уряд продовжує розширювати відповідну програму, щоб перехід зі служби до цивільного життя проходив легше.

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фото: @svyrydenkoy / Телеграм

Поїздка до Одеси мала ширший фокус. Під час цього візиту прем'єрка разом із президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською взяла участь у щорічній зустрічі спільноти Superhumans Reunion, учасниками якої стали ветерани й ветеранки, а також цивільні дорослі та діти, які після поранень повернулися до активного життя.

Уряд забезпечив житлом 2150 ветеранів з інвалідністю фото 1
фото: svyrydenkoy / Телеграм

Того ж дня в Одесі відкрили третій в Україні центр Superhumans, який, за словами Свириденко, задає рівень якості послуг реабілітації для всієї галузі та здатний протезувати до 800 людей щороку. Це один із лідерів серед 88 установ по країні, які надають послуги протезування цивільним і військовим.

Уряд забезпечив житлом 2150 ветеранів з інвалідністю фото 2
фото: svyrydenkoy / Телеграм

«Дякую кожному і кожній, хто захищав і продовжує захищати нашу державу. Наш обов'язок – бути поруч не лише під час служби, а й після повернення до цивільного життя», – підсумувала прем'єрка.

Нагадаємо, про те, що цього року державну компенсацію на житло отримають 2150 ветеранів з інвалідністю, Свириденко вперше повідомляла ще в травні – тоді йшлося про загальнодержавну програму на суму 5,67 млрд грн, розраховану на осіб з інвалідністю I та II груп внаслідок війни та родини загиблих захисників.

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Теги: Кабмін ветеран житло послуги Юлія Свириденко

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