Проблеми «Укрзалізниці» не можна постійно перекладати з держави на бізнес – голова Асоціації власників вагонів

Без прозорих тарифів і підтримки держави «Укрзалізниця» не зможе вибудувати партнерство з бізнесом – експерт

«Укрзалізниця» не зможе ефективно працювати без відкритого діалогу з бізнесом, а фінансові проблеми компанії не повинні вирішуватися виключно за рахунок вантажовідправників. Таку думку висловив голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, коментуючи ініціативу «Укрзалізниці» щодо підвищення тарифу на вантажі на 30%.

За його словами, «Укрзалізниця» є ключовою інфраструктурою для української економіки, адже від її роботи безпосередньо залежать промисловість, аграрний сектор і будівельна галузь. Саме тому компанія та держава мають враховувати, який вплив підвищення тарифів матиме на економіку.

«Без діалогу з клієнтами категорично неможливо побудувати адекватну взаємодію у складній системі вантажних перевезень», – наголосив Криворучко.

Він підкреслив: нинішня модель взаємодії між державним перевізником і бізнесом є незбалансованою. Через недостатню ефективність роботи компанії, можливі корупційні ризики та відсутність належної державної підтримки «Укрзалізниця» регулярно перекладає власні фінансові проблеми на клієнтів, які часто не мають альтернативи залізничним перевезенням.

Криворучко звернув увагу, що в більшості європейських країн, зокрема в Німеччині, Австрії, Франції та Італії, розвиток залізничної інфраструктури підтримується державою, тоді як в Україні основним джерелом фінансування «Укрзалізниці» традиційно залишаються вантажовідправники.

За словами експерта, така модель не сприяє розвитку партнерських відносин між перевізником і бізнесом. «Діалог необхідний. Більше того, він необхідний уже давно», – підкреслив він.

Раніше аграрний бізнес також закликав прем’єрку Юлію Свириденко та міністра розвитку Олексія Кулебу не допустити підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30%: представники асоціацій заявили, що таке підвищення є економічно необґрунтованим, суперечить євроінтеграційним принципам і лише посилить кризу в економіці.