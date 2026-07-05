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«Зробила для війни більше, ніж генерали». Російський економіст назвав жінку, яку Путін зробить наступним прем’єром

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Зробила для війни більше, ніж генерали». Російський економіст назвав жінку, яку Путін зробить наступним прем’єром
Голову Центробанку Ельвіру Набіулліну називають одним з кандидатів в російські прем’єри після виборів до Держдуми
фото: msk1.ru

Іноземцев: «Вона – голос розуму в оточенні Путіна з погляду економіки»

Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна може стати новим прем’єр-міністром РФ після найближчих політичних змін. Такий сценарій вважає цілком імовірним провідний російський економіст Владислав Іноземцев. В інтерв'ю «Главкому» він заявив, що саме Набіулліна відіграла одну з ключових ролей у забезпеченні економічної стійкості Росії під час війни проти України.

«Вона – голос розуму в оточенні Путіна з погляду економіки і вона зробила для продовження війни, мабуть, більше, ніж будь-який генерал», – заявив економіст.

Глава Центробанку відома своєю прихильністю до жорсткої монетарної політики, яка стримуює інфляцію та підтримує відносну стабільність фінансової системи. Водночас така політика викликає невдоволення серед різних груп російської еліти. За словами Іноземцева, силові структури вимагають збільшення військових витрат, промисловці домагаються дешевших кредитів, а Міністерство фінансів не влаштовує міцний рубль, який зменшує доходи бюджету від експорту нафти й газу.

Попри це, Іноземцев не вірить у відставку Набіулліної. Навпаки останнім часом у Росії активно обговорюють можливість її переходу на посаду глави уряду.

«Наразі з’явилися чутки, що після виборів Набіулліну хочуть призначити прем’єр-міністром. Гадаю, це дуже ймовірний сценарій», – сказав він.

Економіст вважає, що перевагою Набіулліної є не лише її професійність, а й відсутність власних політичних амбіцій.

«Вона – чудовий макроекономіст і абсолютно неамбітна людина, на відміну від нинішнього прем’єра Мішустіна», – зазначив Іноземцев.

На його думку, в умовах політичної нестабільності Кремль може зробити ставку саме на таку фігуру.

«У нинішній, скажімо так, не дуже стійкій ситуації краще мати прем'єром, який, у разі чого, може стати президентом, саме Набіулліну. Вона точно пробуде свої 100 днів до нових виборів та віддасть владу тому, хто прийде чи кого призначать», – заявив економіст.

Водночас він висловив сумнів, що Кремль найближчим часом усуне Набіулліну з провідних позицій.

«А в те, що її кудись викинуть чи посунуть, не віриться», – підсумував Владислав Іноземцев.

Нагадаємо, політика російського диктатора Володимира Путіна завдає економіці РФ більшої шкоди, ніж західні санкції.

Крім того, Владислав Іноземцев заявив, що дефіцит пального здатний посилити внутрішнє невдоволення росіян і вплинути на політичну ситуацію в країні.

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Теги: фінансування політика гроші путін санкції

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