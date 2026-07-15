Від політики до великого бізнесу. Соратник Орбана пішов працювати на китайського автогіганта

Колишній глава МЗС Угорщини відмовився від депутатського мандата після отримання пропозиції від одного з найбільших автовиробників світу

Колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що відмовляється від депутатського мандата в парламенті країни. Причиною такого рішення стала нова робота в китайській автомобільній компанії BYD. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис політика у Facebook.

За словами Сійярто, він отримав пропозицію обійняти міжнародну посаду в одній з провідних світових компаній. «Причиною цього є те, що я отримав надзвичайно почесну пропозицію від однієї з провідних світових компаній обійняти міжнародну посаду», – зазначив він.

Згодом політик уточнив, що йдеться про китайського виробника електромобілів BYD. «BYD – одна з найуспішніших компаній в автомобільній галузі за останні двадцять років, а також провідний світовий виробник автомобілів на нових джерелах енергії. Відсьогодні я працюватиму керівником групи, відповідальної за зовнішні зв’язки та розвиток нових напрямків бізнесу», – заявив Сійярто.

Таким чином колишній очільник угорського МЗС залишає депутатську діяльність і переходить працювати до приватного сектору. На новій посаді він відповідатиме за міжнародні зв'язки компанії та розвиток нових напрямків її бізнесу.

Нагадаємо, 27 квітня лідер парламентської фракції партії «Фідес» Гергей Гуяш повідомив, що Петер Сійярто отримав депутатський мандат у новому скликанні парламенту Угорщини