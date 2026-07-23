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НАТО затвердило паливний мегапроєкт

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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НАТО затвердило паливний мегапроєкт
Ресурсний план спільного фінансування НАТО визначає напрями інвестицій на наступні п'ять років
Фото: НАТО

Кошти виділяються на будівництво нових об'єктів, зокрема трубопроводів на сході Альянсу

Північноатлантична рада погодила Ресурсний план спільного фінансування НАТО на 2027–2031 роки, визначивши ключові напрями інвестицій Альянсу на наступні п'ять років, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Рішення покликане забезпечити відповідність ресурсів зростаючому рівню амбіцій НАТО в умовах сучасного безпекового середовища.

У межах схваленого плану союзники також визначили граничні обсяги фінансування на 2027 рік для Військового бюджету, Цивільного бюджету та Програми інвестицій у безпеку НАТО, що дозволить збільшити загальне спільне фінансування до 6,5 млрд євро.

Окрім цього, Рада затвердила План програми спроможностей ланцюга постачання пального НАТО вартістю 27 млрд євро. Цей масштабний проєкт спрямований на модернізацію існуючої інфраструктури зберігання та розподілу пального. Він передбачає будівництво нових об'єктів, зокрема трубопроводів у східній та південно-східній частинах Альянсу, для забезпечення сил НАТО необхідними енергоресурсами для бойової готовності.

Спільне фінансування НАТО підтримує інфраструктуру та спроможності, що гарантують безпеку одного мільярда громадян, зміцнюють стримування та оборону, а також забезпечують проведення операцій і місій.

Окрему увагу в новому плані приділено виділенню ресурсів на пріоритетну підтримку України, зокрема через ініціативу НАТО із надання допомоги у сфері безпеки та тренування, а також Спільний центр аналізу, підготовки та освіти Україна – НАТО.

Нагадаємо, нещодавно німецький генерал назвав можливі цілі в РФ на випадок війни з НАТО – європейські військові дедалі відкритіше говорять про сценарії прямого зіткнення з Москвою. До слова, «Главком» уже писав, що Росія, найімовірніше, з 2024 року використовує судна свого «тіньового флоту» для запуску розвідувальних дронів над країнами НАТО – аналітики зафіксували щонайменше 144 таких випадки.

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Теги: НАТО будівництво фінансування інфраструктура

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