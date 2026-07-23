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Податок на елітні авто приніс місцевим бюджетам 167 млн грн: де найбільше

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Податок на елітні авто приніс місцевим бюджетам 167 млн грн: де найбільше
Транспортний податок є складовою податку на майно
фото (ілюстративне): Unsplash

Київ очолив регіони за сплатою транспортного податку

У першому півріччі 2026 року власники дорогих автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 166,8 млн грн транспортного податку. Це на 61,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну податкову службу.

За перші шість місяців 2025 року надходження становили 103,4 млн грн. У податковій наголосили, що транспортний податок є складовою податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів. Найбільшу суму сплатили власники автомобілів у Києві – 46,7 мільйона гривень.

Серед регіонів-лідерів також:

  • Дніпропетровська область – 15,7 мільйона гривень;
  • Львівська область – 12,6 мільйона гривень;
  • Одеська область –12,4 мільйона гривень.

Транспортний податок сплачують за автомобілі віком не більше п’яти років, середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

Ставка є фіксованою і становить 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, який відповідає цим критеріям. Перелік моделей, що підлягають оподаткуванню у 2026 році, оприлюднює профільне міністерство.

Фізичні особи мають сплатити податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення-рішення. Юридичні особи самостійно розраховують суму, подають декларацію та перераховують кошти щоквартальними авансовими внесками.

«Транспортний податок є складовою податку на майно та зараховується до місцевих бюджетів. Він є важливим джерелом фінансування потреб територіальних громад», – пояснили у Державній податковій службі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив правила видачі посвідчень водія. Для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів документи діятимуть 15 років, а для водіїв вантажного та пасажирського транспорту – п’ять років. Раніше видані посвідчення залишатимуться чинними до завершення зазначеного в них строку.

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Теги: податки автомобіль Державна податкова служба

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