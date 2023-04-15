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Макрон підписав скандальний закон про пенсійну реформу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Макрон підписав скандальний закон про пенсійну реформу
Макрон офіційно оприлюднив закон
фото з відкритих джерел

Макрон відмовив профспілкам, які у п'ятницю після рішення Конституційної ради просили його не оприлюднювати закон

Президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про пенсійну реформу, проти якого вже кілька місяців протестують французи. Про це повідомляє Le Figaro.

Остаточно затвердивши реформу, Макрон таким чином вчергове відхилив заклики профспілок, які після рішення Конституційної ради у п'ятницю – яка не побачила невідповідності реформи основному закону – просили президента не ставити підпис. 

14 квітня по всій Франції пройшлася чергова хвиля протестів через рішення Конституційної ради схвалити проведення пенсійної реформи в країні.

За законом Макрон мав 15 днів на те, щоби підписати закон, що є останнім кроком для набрання ним чинності. 

Нагадаємо, що 21 березня жителі Франції вийшли на вулиці багатьох міст, щоб висловити невдоволення затвердженням пенсійної реформи після того, як депутати не винесли вотум недовіри нинішньому уряду.

Напередодні в Національних зборах Франції відбулося голосування з питання недовіри уряду, але французькій парламентській опозиції не вдалося домогтися потрібної більшості для винесення вотуму недовіри через пенсійну реформу, яка піднімає вік виходу французів на пенсію з 62 до 64 років. Тепер пенсійна реформа вважається ухваленою Національними зборами.

Ця парламентська криза була спричинена тим, що слідом за затвердженням законопроєкту про реформу у верхній палаті парламенту – сенаті, уряд вдався до використання статті конституції 49.3, яка дає змогу ухвалити закон, оминаючи голосування в Національних зборах.

Після цього проєкт реформи, через який із січня у Франції відбувалися організовані профспілками багатотисячні маніфестації з вимогами відкликання, спровокував численні спонтанні акції, що супроводжувалися сутичками протестувальників із силами порядку.

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Теги: Франція протест пенсія Еммануель Макрон реформа закон

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