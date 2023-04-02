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Голос Макрона буде почутий під час обговорень участі росіян на Олімпіаді – міністерка спорту Франції

Христина Жиренко
glavcom.ua
Голос Макрона буде почутий під час обговорень участі росіян на Олімпіаді – міністерка спорту Франції
Макрон вплине на участь росіян в Олімпіаді

Амелі Удеа-Кастера заявила, що вона обговорювала, як найкраще діяти з колегами-міністрами спорту з різних країн

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера прокоментувала рекомендацію МОК міжнародним спортивним федераціям повернути російських та білоруських спортсменів до змагань.

«Якщо міжнародні федерації вирішать, що буде участь окремих спортсменів в Парижі-2024, то це буде в режимі суворого нейтралітету, без російського прапора і гімну», – сказала Удеа-Кастера.

Також вона розповіла про вплив на ситуацію очільника Франції Еммануеля Макрона.

«За МОК залишається останнє слово, саме МОК визначає умови участі спортсменів. З іншого боку, зрозуміло, що у глави нашої країни (президента Франції Еммануеля Макрона – ред.) буде голос, який буде почутий під час обговорень МОК участі росіян та білорусів у Парижі-2024», – сказала Удеа-Кастера.

Міністерка також заявила, що вона обговорювала, як найкраще діяти з колегами-міністрами спорту з різних країн.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити російських спортсменів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі. Це не стосується командних видів, представників силових відомств та тих, хто підтримав війну.

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Теги: Еммануель Макрон Олімпіада Франція

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