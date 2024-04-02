«Інклюзивність і толерантність росіян – це суцільна брехня»

А звідки взагалі взялося так багато росіян?

Слов’ян у світі близько 300 млн, а оцих, за деякими підрахунками, 150 млн, тобто кожен другий слов’янин у світі – це росіянин.

При тому, що навіть європейська частина Росії не є найсприятливішим місцем для життя у сенсі клімату та родючості ґрунтів. А більшість теренів сучасної Росії для життя непридатні. Окрім того, Східноєвропейська рівнина історично була досить густо заселена неслов'янськими народами.

Дещо дивно виглядає припущення, що слов’яни масово мігрували з півдня на північ, через усі ці ліси та болота. Чому, для чого?

Так чи інакше, ані кліматичні та географічні умови, ані рівень розвитку начебто не мусили б сприяти такому росту чисельності популяції.

Коли самі росіяни намагаються це пояснити, вони вдаються до аргументу, який звичайно використовують ханьці у китайському контексті, яких удесятеро більше за росіян – начебто притаманні їм особливі толерантність та інклюзивність: «Вы думаете, почему русских так много? Ведь совсем еще, по историческим меркам, недавно, это была маленькая деревушка и крохи вокруг нее. Как же, за считанные века, русских стало так много.... Что, они сексом занимались больше других? Нет, конечно! Все народы рожали детей тогда примерно одинаково, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше... Так в чем же дело? Дело – в терпимости... Русские впитывали в себя целые народы, и адаптировали их в свой мир, превращая их в часть себя, без особых затруднений».

З одного боку, особистість того, хто це говорить, має підтверджувати тезу. Бо це Карен Шахназаров. Аж ніяк не слов'янин, але апологет «русского міра», який сам себе вважає росіянином.

Втім, інклюзивність і толерантність росіян – це суцільна брехня. Достатньо згадати прислів'я на кшталт «незваный гость хуже татарина», «мордва да меря хуже зверя» тощо і тощо.

Вони всі народи, які протягом століть складали більшість населення «російської держави» і мали величезний вплив на їхню культуру та ідентичність, взяли та замели під диван, начебто їх не було.

То ж звідки їх так багато?