У Фінляндії виключено з виборів кандидата, який відмовився засудити агресію РФ

Після зняття з виборів політик заявив, що засмучений цим рішенням

Політик назвав закриття фінського кордону з Росією порушенням прав людини, а Фінляндію – 51-м штатом США

Соціал-демократична партія Фінляндії виключила зі своїх списків кандидата в депутати муніципалітету Лаппеенранта Івана Девяткіна через його відмову прямо засудити російське вторгнення в Україну. Про це повідомляє Yle.

Девяткіну ще 15 листопада повідомили про необхідність мати чітку позицію стосовно повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Натомість в інтервʼю одному зі ЗМІ політик назвав закриття фінського кордону з Росією порушенням прав людини, а Фінляндію – 51-м штатом США.

Як зазначає Yle, Іван Девяткін народився в Росії, а до Лаппеенранти переїхав у 2012 році для навчання. Він також є співзасновником організації фінських росіян, яка виступає за відкриття російсько-фінського кордону.

Після зняття з виборів Девяткін заявив, що засмучений цим рішенням і начебто його розуміє, але хотів би обговорити ситуацію «і зрозуміти, що я зробив не так і які цінності порушив».

Нагадаємо, влада Фінляндії підтримує встановлення протипіхотних мін на російському кордоні, заявив президент країни Олександр Стубб. За його словами, які наводить Yle, подібні рішення ухвалюються з урахуванням інтересів безпеки та ефективності країни.

До слова, у Фінляндії 75 жінок розпочали підготовку до можливої війни з Росією. Жінок навчають надавати першу допомогу, розводити вогнище, готувати їжу на відкритому повітрі, встановлювати намети. Також питанням кібербезпеки, психологічної стійкості та виживанню у дикій природі.