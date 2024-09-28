Загинув у бою під Бахмутом. Згадаймо Мілана Романчака

Захисник України Мілан Марчак загинув під Бахмутом 26 березня 2023 року

Мілан не міг залишатися байдужим, коли у країні війна, тож пішов захищати Батьківщину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Мілана Романчака.

Боронячи нашу країну, 26 березня 2023 року під Бахмутом загинув воїн Мілан Романчак. Про смерть захисника повідомила Ужгородська міська рада.

Мілан Михайлович Романчак народився 25 лютого 1980 року в Ужгороді. Тут навчався, працював, тут прожив усе життя. Він був доброзичливим та чуйним, захоплювався спортом, був надзвичайно світлою, позитивною людиною, люблячим батьком та хорошим сім’янином.

Чоловік не міг залишатися байдужим, коли у країні війна, тож пішов захищати Батьківщину.

Захисник України загинув під Бахмутом 26 березня 2023 року, боронячи нашу країну.

Захисник України загинув під Бахмутом 26 березня 2023 року фото: Ужгородська міська рада

Чин похорону відбувся в Ужгороді на набережній Незалежності. Віддати шану Герою прийшли рідні та близькі, військові та містяни.

Військові віддають шану загиблому захисникові України фото: Ужгородська міська рада

Від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних Сил.

Дружина полеглого захисника приймає від військових пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського і прапор України фото: Ужгородська міська рада

Після заупокійної літургії жалобна хода пройшла до Пагорба Слави. Там Мілана Романчака поховали із військовими почестями.

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Чин похорону відбувся в Ужгороді на набережній Незалежності. Віддати шану Герою прийшли рідні та близькі, військові та містяни фото: Ужгородська міська рада

У захисника залишилися дружина, двоє синів, мама.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.