Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі за 1500 кілометрів від лінії фронту
Зеленський: Виконуємо план наших далекобійних санкцій
Уночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському регіоні та СБУ вдарили по двох НПЗ в Уфі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.
«Наші далекобійні операції – це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах. Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі – близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі – «Башнефть-Уфанефтехим» і «Башнефть-Новойл». Це 1500 кілометрів від лінії фронту», – наголосив президент.
Зеленський додав: «Виконуємо план наших далекобійних санкцій. Дякую всім українським воїнам, які забезпечують нашу влучність. Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати».
Нагадаємо, 25 червня у Краснодарському краї РФ після атаки дронів спалахнула нафтобаза у станиці Полтавській. За даними місцевих, наразі горять три резервуари нафтобази.
Також 25 червня в російській Уфі прилетіло по нафтопереробних заводах.
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