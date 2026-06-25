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Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі за 1500 кілометрів від лінії фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі за 1500 кілометрів від лінії фронту
У російській Уфі уражено НПЗ
фото: соцмережі

Зеленський: Виконуємо план наших далекобійних санкцій

Уночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському регіоні та СБУ вдарили по двох НПЗ в Уфі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«Наші далекобійні операції – це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах. Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі – близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі – «Башнефть-Уфанефтехим» і «Башнефть-Новойл». Це 1500 кілометрів від лінії фронту», – наголосив президент.

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Зеленський додав: «Виконуємо план наших далекобійних санкцій. Дякую всім українським воїнам, які забезпечують нашу влучність. Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати».

Нагадаємо, 25 червня у Краснодарському краї РФ після атаки дронів спалахнула нафтобаза у станиці Полтавській. За даними місцевих, наразі горять три резервуари нафтобази.

Також 25 червня в російській Уфі прилетіло по нафтопереробних заводах.

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Теги: нафта росія війна Володимир Зеленський

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Соціум

Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі за 1500 кілометрів від лінії фронту
Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі за 1500 кілометрів від лінії фронту
У російській Уфі уражено НПЗ
У російській Уфі уражено НПЗ
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