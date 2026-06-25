Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі за 1500 кілометрів від лінії фронту

Зеленський: Виконуємо план наших далекобійних санкцій

Уночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському регіоні та СБУ вдарили по двох НПЗ в Уфі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«Наші далекобійні операції – це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах. Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі – близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі – «Башнефть-Уфанефтехим» і «Башнефть-Новойл». Це 1500 кілометрів від лінії фронту», – наголосив президент.

❗️Зеленський повідомив про ураження нафтобази «Полтавська» у Краснодарському регіоні та двох НПЗ в Уфі



💬 "Відстань до цілі (на Краснодарщині. - ред.) – близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі – «Башнефть-Уфанефтехим» і… pic.twitter.com/p9tyjPSiCE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 25, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський додав: «Виконуємо план наших далекобійних санкцій. Дякую всім українським воїнам, які забезпечують нашу влучність. Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати».

Нагадаємо, 25 червня у Краснодарському краї РФ після атаки дронів спалахнула нафтобаза у станиці Полтавській. За даними місцевих, наразі горять три резервуари нафтобази.

Також 25 червня в російській Уфі прилетіло по нафтопереробних заводах.