Примус до миру. Чому у Кремлі істерика

Для росіян діє звичайний принцип бумеранга

Зеленський, звісно, вчора підняв галас. Істерику з різними коментарями, але однаково гучними криками, рознесли всі Z-канали. Примушення Росії до миру! Сорок днів на проведення цієї операції за результатами розмови з головою СБУ. Їх розлютило саме це формулювання. Дуже принизливо, коли тебе примушують до миру. Напевно.

Насправді тут діє звичайний принцип бумеранга. Свою збройну агресію проти Грузії у 2008 році Кремль так і назвав – примус до миру. Це була цинічна брехня, але в Росії я чомусь не помітив особливого обурення. А тут просто істерика. Загалом, а що такого образливого в примусі до миру? Не до війни примушують. Не до протиприродних фізіологічних стосунків. Не до порушення Божих і людських законів.

Усе це з росіянами вже зробила власна влада. Примус до миру – що в цьому поганого? Дітей примушують мити руки перед їжею. Не сунути цвяхи в розетку й не перебігати дорогу на червоне світло світлофора.

Тобто спершу пояснюють, вмовляють, а якщо не доходить – так, примушують. І собачку теж привчають не бруднити в квартирі, не гризти взуття. І котика. Тут ідеальний збіг за методикою. Росію довго весь світ вмовляв, що воювати – це погано. Переконували, пояснювали. Не доходить від слова «зовсім». Далі за списком – примус, тут немає варіантів.

Мені здається, що таку істерику викликало не саме формулювання, а його реальність. Росіяни вірять у те, що Україна зможе це зробити. І тому лютують, та ще й страх додається.

Очевидно, що ніяких гіпнотичних випромінювачів не буде. Зеленський прямо натякнув на методи примусу. Санкції далекого та середнього радіуса дії. Так, ще є варіанти. Вголос не говорили, але всі чудово знають, з якими операціями в СБУ та ГУР у нас працюють фахівці. Страшно пропагандистам? Розумію. Києве, якщо що, привіт.

Так, усе це форми примусу. Але не до чогось поганого, а до миру. І ті самі обурені росіяни точно залишаться жити. Якщо доживуть до завершення операції. Розумію, примус до миру за сорок днів звучить трохи похмуро.

Але погодьтеся, примус до миру за дев’ять днів звучав би ще страшніше. А хто знає, на що здатні українці? Ми й самі іноді дивуємося собі. ЗСУ свою справу зроблять. Разом із СБУ, ГУР, ССО та іншими. Тож росіянам варто змиритися й не пищати. Мир – це добре. Тим більше, що на писк із боліт ми вже давно не звертаємо уваги...