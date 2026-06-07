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Росія втрачає контроль на фронті – ISW

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія втрачає контроль на фронті – ISW
Українські війська нещодавно просунулися в Костянтинівському напрямку.
фото: Генштаб ЗСУ

Росія втрачає темпи просування на лінії зіткнення

Провідні військові аналітики та незалежні моніторингові місії доходять спільного висновку: російські війська втрачають доктринальний контроль над територіями, а ініціатива поступово переходить до рук Сил оборони України. Зокрема, зафіксовано суттєве уповільнення наступального темпу ворога на тлі розширення зони українських контрнаступальних дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують, що у травні 2026 року українські захисники змогли звільнити та зачистити від загарбників значно більшу площу, ніж та, яку за аналогічний період спромоглися захопити окупанти.

Останні розрахунки, які спираються зокрема і на дані української військової розвідки, наочно демонструють позитивний для України злам динаміки на полі бою. Протягом останніх двох місяців співвідношення втрачених і повернутих територій кардинально змінилося на користь ЗСУ.

«Українські війська «відновили контроль» або ліквідували російських розвідників на площі близько 250 квадратних кілометрів у травні 2026 року, тоді як російські війська захопили лише 130 квадратних кілометрів за той самий період. Водночас українські війська звільнили або очистили близько 80 квадратних кілометрів у квітні 2026 року, тоді як російські війська захопили від 150 до 160 квадратних кілометрів», – навели цифри військові експерти.

Нещодавні розрахунки, включно з тими, що пов'язані з українською військовою розвідкою, вказують на зниження темпів просування Росії та збільшення просування України.

За оцінками ISW, російські війська – іноді дуже невеликі групи з декількох солдатів – проникнули та зберігають обмежену присутність у деяких регіонах, але не контролюють їх у доктринальному сенсі.

Аналітики зауважили, що ситуація на полі бою, в якій українські та російські позиції часто перемежовуються, а «зона ураження» розширюється, ускладнює точні розрахунки щодо російських та українських здобутків та втрат.

«Кожне джерело, ймовірно, використовує різні методології для розрахунку російських і українських здобутків, але все ж доходить подібних загальних висновків щодо дій Росії та України на полі бою на цьому етапі війни», – наголосили в Інституті вивчення війни.

Українські війська завдали другої серії ударів по Санкт-Петербургу після закриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму, що ще раз продемонструвало, що Росія не може надійно захистити свої великі міста від українських ударів навіть під час визначних міжнародних подій.

Українські удари по Санкт-Петербургу підривають зусилля Кремля використовувати форум для проєктування стабільності в Росії всередині країни та для міжнародної аудиторії.

Постійний дефіцит бензину на окупованій Україні створює довгі черги на Керченському мосту та на заправках на сусідніх російських територіях.

Дефіцит пального продовжує поширюватися по всій Росії та, ймовірно, погіршиться, оскільки високий літній попит зберігатиметься.

Ударна кампанія України середньої дальності по основних російських наземних лініях зв'язку на окупованій Україні продовжує порушувати рух транспортних засобів.

Кремлівські чиновники продовжують відкидати будь-яке узгоджене врегулювання, яке не вирішує сфабриковані «корінні причини» війни в Україні.

Українські війська нещодавно просунулися в Костянтинівському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися на Слов'янському та Покровському напрямках.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 223 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

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Теги: війна росія фронт

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