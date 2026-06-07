Росія втрачає контроль на фронті – ISW

Росія втрачає темпи просування на лінії зіткнення

Провідні військові аналітики та незалежні моніторингові місії доходять спільного висновку: російські війська втрачають доктринальний контроль над територіями, а ініціатива поступово переходить до рук Сил оборони України. Зокрема, зафіксовано суттєве уповільнення наступального темпу ворога на тлі розширення зони українських контрнаступальних дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують, що у травні 2026 року українські захисники змогли звільнити та зачистити від загарбників значно більшу площу, ніж та, яку за аналогічний період спромоглися захопити окупанти.

Останні розрахунки, які спираються зокрема і на дані української військової розвідки, наочно демонструють позитивний для України злам динаміки на полі бою. Протягом останніх двох місяців співвідношення втрачених і повернутих територій кардинально змінилося на користь ЗСУ.

«Українські війська «відновили контроль» або ліквідували російських розвідників на площі близько 250 квадратних кілометрів у травні 2026 року, тоді як російські війська захопили лише 130 квадратних кілометрів за той самий період. Водночас українські війська звільнили або очистили близько 80 квадратних кілометрів у квітні 2026 року, тоді як російські війська захопили від 150 до 160 квадратних кілометрів», – навели цифри військові експерти.

Нещодавні розрахунки, включно з тими, що пов'язані з українською військовою розвідкою, вказують на зниження темпів просування Росії та збільшення просування України.

За оцінками ISW, російські війська – іноді дуже невеликі групи з декількох солдатів – проникнули та зберігають обмежену присутність у деяких регіонах, але не контролюють їх у доктринальному сенсі.

Аналітики зауважили, що ситуація на полі бою, в якій українські та російські позиції часто перемежовуються, а «зона ураження» розширюється, ускладнює точні розрахунки щодо російських та українських здобутків та втрат.

«Кожне джерело, ймовірно, використовує різні методології для розрахунку російських і українських здобутків, але все ж доходить подібних загальних висновків щодо дій Росії та України на полі бою на цьому етапі війни», – наголосили в Інституті вивчення війни.

Українські війська завдали другої серії ударів по Санкт-Петербургу після закриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму, що ще раз продемонструвало, що Росія не може надійно захистити свої великі міста від українських ударів навіть під час визначних міжнародних подій.

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