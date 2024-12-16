Скільки часу військовий може отримувати виплати під час лікування: пояснення адвоката

За законом після спливання граничного терміну безперервного перебування на лікуванні (в тому числі й у відпустці) військовослужбовець підлягає огляду ВЛК

Якщо військовослужбовця визнають непридатним із виключенням з військового обліку, то його частина зобов’язана видати наказ про звільнення

Після поранення військовий продовжує отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду під час лікування. Про це засновниця ГО «Адвокати для військовослужбовців» Євгенія Рябека розповіла в інтерв'ю «Новинарні».

«Умови: поранення сталося під час участі в бойових діях і є відповідна довідка про це – Додаток 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Лікування триває мінімум один тиждень і максимум - чотири місяці. Але є нюанси. У деяких випадках законодавство передбачає триваліші терміни лікування. Їх продовжують за рішенням чи довідкою медичного закладу або ВЛК», – поснила вона.

Рябека стверджує, що за законом після спливання граничного терміну безперервного перебування на лікуванні (в тому числі й у відпустці) військовослужбовець підлягає огляду ВЛК для вирішення питання про придатність його до військової служби.

За її словами, під час цього медогляду вирішують, чи потребує він подального лікування, або ж встановлюють стан його придатності до служби. Якщо його визнають непридатним із виключенням з військового обліку, то його частина зобов’язана видати наказ про звільнення. Адвокатка додала: «Людина має бути долікована. Тому у важких випадках, коли є ампутації, лікування продовжують. Керівник закладу охорони здоров’я має направити пораненого на ВЛК, щоб там визначили таку потребу. Якщо людина потребує операцій або іншого лікування, то цей лікарняний продовжують».

Нагадаємо, понад 70% поранених і травмованих військовослужбовців після лікування повертаються у стрій. Про повідомив командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук. «За нашими даними, понад 70% поранених і травмованих повертається у стрій. Це середньостатистичні дані. Адже ви розумієте, що на різних напрямках фронту цифри можуть різнитись. Ми можемо говорити, що саме ці 70% військовослужбовців, по суті, є кістяком і основою військового контингенту», – зазначив Казмірчук.

Він зауважив, що це вкрай важливо, адже військовослужбовці, які вже служили, після отриманого поранення і повернення у стрій свій досвід можуть передати побратимам.

До слова, у Києві одружилися ветерани Анастасія та Олексій – пара познайомилася під час реабілітації. Про це повідомила спеціалізована клініка з протезування та реконструкції Superhumans.