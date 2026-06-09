ЄС дозволив силою зупиняти судна тіньового флоту Росії

Перший підсанкційний танкер уже перевірили в Середземному морі, а Україна закликала Брюссель посилити тиск на нафтовий експорт РФ

Європейський Союз переходить до жорсткіших дій проти так званого тіньового флоту Росії. У межах морської операції IRINI військово-морські сили країн-членів ЄС отримали право проводити фізичні перевірки суден за наявності обґрунтованих підозр щодо порушення санкцій або приховування справжньої ідентифікації. Про це повідомляє «Главком».

Розширення повноважень місії

Йдеться про операцію IRINI, яку Європейський Союз започаткував у 2020 році в рамках мандату ООН для контролю за дотриманням ембарго на постачання зброї до Лівії.

У 2025 році повноваження місії розширили. До її завдань додали моніторинг суден, які можуть бути залучені до обходу санкцій, зокрема транспортування російської нафти.

Втім, до цього часу діяльність місії здебільшого обмежувалася спостереженням, радіоперевірками та інспекціями лише за згодою капітанів суден.

Перша перевірка санкційного танкера

Ситуація змінилася 1 червня, коли інспекційна група вперше піднялася на борт танкера MV Oneiroi в міжнародних водах Середземного моря. Судно перебуває під санкціями Європейського Союзу та України.

Підставою для перевірки стали підозри щодо використання неправдивого прапора та можлива участь танкера у перевезенні російської нафти.

Реакція України та подальші виклики

В Офісі президента України позитивно оцінили рішення ЄС. «Ми давно очікуємо більш чітких і рішучих дій у цьому напрямку з боку ЄС, оскільки діяльність російського тіньового флоту фіксується з 2023 року», – заявив радник ОП Владислав Власюк.

За його словами, Україна підтримує посилення практичних заходів проти тіньового флоту та розраховує на подальше розширення санкцій щодо морських перевезень російської нафти і нафтопродуктів.

Водночас Власюк звернув увагу, що проблемним залишається північний маршрут експорту російської нафти через Балтійське море, Данські протоки та Північне море. Саме цей напрямок Росія активно використовує для постачання нафти на світові ринки попри санкційні обмеження.

За даними української сторони, від початку року Швеція вже затримала чотири судна, які можуть бути пов'язані з діяльністю тіньового флоту РФ. Одне з них, як зазначається, може бути передане Україні.