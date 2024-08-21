Сили оборони вдарили по ЗРК С-300 ворога в Ростовській області – Генштаб

Комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України

У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що за результатами об’єктивного контролю було зафіксовано вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується.

«Комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення. Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил РФ триває», – додали у Генштабі.

До відома, ЗСУ активно знищують понтонні мости та інженерну техніку окупантів на річці Сейм, ускладнюючи їм логістику та пересування. Завдяки успішним атакам безпілотників, щонайменше один понтонний міст було знищено. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.