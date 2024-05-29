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Росія з окупованих територій збирається викрасти десятки тисяч українських дітей – ISW

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія з окупованих територій збирається викрасти десятки тисяч українських дітей – ISW
В ISW зазначають, що російська влада, ймовірно, посилюватиме депортацію протягом усього літа під виглядом літніх канікул
фото ілюстративне

Українські діти, які були депортовані до Росії на такі «канікули» чи «літні табори», стикаються з програмами русифікації, спрямованими на ізоляцію від своїх українських родин

Російські загарбники готуються активізувати депортацію українських дітей впродовж літа, посилюючи ще один компонент російської кампанії геноциду в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Голова так званої «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що регіони РФ «приймуть» понад 12 000 дітей з Луганської області протягом 2024 року. Кремлівський посіпака мав на увазі території області, тимчасово окуповані російськими військами.

Російська програма «Корисні канікули» профінансує поїздку для 40 000 дітей з окупованої України, які «відвідають» Росію для участі в літніх таборах та освітніх заходах.

Пасічник також повідомив, що літні дитячі табори в окупованому Криму та на території Росії готуються «прийняти» понад 600 дітей з окупованої України протягом літа, включаючи літній табір «Океан» у Владивостоці, Приморський край.

Окупаційне «міністерство» праці Херсонської області також оголосило, що діти з окупованої Херсонщини поїдуть до табору «Океан» для участі в «освітній, спортивній та культурній програмі».

Окупаційний сенатор Херсонської області Андрій Алєксєєнко повідомив 27 травня, що 575 дітей з окупованої Херсонської області відвідають тритижневі літні табори в окупованому Криму та російській республіці Адигея.

Так зване міністерство освіти і науки «ЛНР» повідомило, що невстановлена кількість підлітків з окупованої Луганської області відвідає військово-патріотичний спортивний табір у таборі «Авангард» у Волгоградській області Росії і пройде підготовку з військово-інженерної справи, тактики, пожежної справи, парашутного спорту, зв’язку, основ національної безпеки, експлуатації безпілотників і тактичної медицини.

«Попри зусилля Росії представити літні табори для українських дітей як тимчасові рекреаційні та освітні заходи, вони є фундаментальною складовою російської кампанії з депортації українців, включаючи дітей, до Росії», – зазначають аналітики ISW.

Насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу є визнаним актом геноциду, і тому багатогранні схеми Росії з депортації українських дітей до Росії можуть бути класифіковані як геноцидні акти.

Українські діти, які були депортовані до Росії на такі «канікули» чи «літні табори», стикаються з програмами русифікації, спрямованими на ізоляцію від своїх українських родин, мови, культури та історії.

В ISW зазначають, що російська влада, ймовірно, посилюватиме депортацію протягом усього літа під виглядом літніх канікул, але ці програми є актами геноциду проти українського народу, попри зусилля Росії замаскувати їх під тимчасові та позитивні освітні можливості.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще шістьох дітей.

Теги: діти депортація окупація

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