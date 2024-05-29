Росія з окупованих територій збирається викрасти десятки тисяч українських дітей – ISW

В ISW зазначають, що російська влада, ймовірно, посилюватиме депортацію протягом усього літа під виглядом літніх канікул

Українські діти, які були депортовані до Росії на такі «канікули» чи «літні табори», стикаються з програмами русифікації, спрямованими на ізоляцію від своїх українських родин

Російські загарбники готуються активізувати депортацію українських дітей впродовж літа, посилюючи ще один компонент російської кампанії геноциду в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Голова так званої «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що регіони РФ «приймуть» понад 12 000 дітей з Луганської області протягом 2024 року. Кремлівський посіпака мав на увазі території області, тимчасово окуповані російськими військами.

Російська програма «Корисні канікули» профінансує поїздку для 40 000 дітей з окупованої України, які «відвідають» Росію для участі в літніх таборах та освітніх заходах.

Пасічник також повідомив, що літні дитячі табори в окупованому Криму та на території Росії готуються «прийняти» понад 600 дітей з окупованої України протягом літа, включаючи літній табір «Океан» у Владивостоці, Приморський край.

Окупаційне «міністерство» праці Херсонської області також оголосило, що діти з окупованої Херсонщини поїдуть до табору «Океан» для участі в «освітній, спортивній та культурній програмі».

Окупаційний сенатор Херсонської області Андрій Алєксєєнко повідомив 27 травня, що 575 дітей з окупованої Херсонської області відвідають тритижневі літні табори в окупованому Криму та російській республіці Адигея.

Так зване міністерство освіти і науки «ЛНР» повідомило, що невстановлена кількість підлітків з окупованої Луганської області відвідає військово-патріотичний спортивний табір у таборі «Авангард» у Волгоградській області Росії і пройде підготовку з військово-інженерної справи, тактики, пожежної справи, парашутного спорту, зв’язку, основ національної безпеки, експлуатації безпілотників і тактичної медицини.

«Попри зусилля Росії представити літні табори для українських дітей як тимчасові рекреаційні та освітні заходи, вони є фундаментальною складовою російської кампанії з депортації українців, включаючи дітей, до Росії», – зазначають аналітики ISW.

Насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу є визнаним актом геноциду, і тому багатогранні схеми Росії з депортації українських дітей до Росії можуть бути класифіковані як геноцидні акти.

Українські діти, які були депортовані до Росії на такі «канікули» чи «літні табори», стикаються з програмами русифікації, спрямованими на ізоляцію від своїх українських родин, мови, культури та історії.

В ISW зазначають, що російська влада, ймовірно, посилюватиме депортацію протягом усього літа під виглядом літніх канікул, але ці програми є актами геноциду проти українського народу, попри зусилля Росії замаскувати їх під тимчасові та позитивні освітні можливості.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще шістьох дітей.