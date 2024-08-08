День військ зв’язку і кібербезпеки ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках

День військ зв'язку – професійне свято тих, хто забезпечує надійний зв'язок та комунікацію у Збройних Силах України

Сьогодні, 8 серпня, відзначається професійне свято тих, хто забезпечує комунікацію між усіма військовими підрозділами та захищає дані українських захисників від очей і вух ворога – День військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України.

Свято було встановлене указом другого президента України Леоніда Кучми № 154/2000 «Про День військ зв'язку» у 2000 році. Відповідно до указу, День військ зв’язку в Україні відзначається щороку 8 серпня.

У документі зазначалося, що це свято запроваджується: «з огляду на заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави».

Дата свята була обрана не випадково. Це пов’язане з тим, що саме цього дня 1920 року в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка військових зв'язківців на Київських військово-інженерних курсах.

Вже третій рік повномасштабного вторгнення РФ наші військові захищають Україну. Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ відіграють важливу роль у протистоянні російським окупантам.

«Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.

Зміст

Привітання з Днем військ зв’язку і кібербезпеки ЗСУ у прозі

Сьогодні, 8 серпня, День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. Ви – інтелектуальна еліта військ. Без них неможливе ні управління військами, ні планування та проведення успішних операцій, ні злагоджена роботи підрозділів. Ви забезпечуєте вдале виконання бойових завдань, а відтак і перемогу. Зі святом вас! Слава Україні!

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Вітаємо з Днем військового зв'язківця. Бажаємо з легкістю вводити в оману будь-якого ворога, бажаємо успішно тримати зв'язок на дроті. Нехай буде багато переможних кличів і сигналів удачі в житті. Бажаємо здоров'я, кмітливості, миру і хороших звісток!

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Щиро бажаємо нашим зв’язківцям, кіберспеціалістам міцного здоров’я, Божої опіки та якнайшвидшої Перемоги. Безмежна вдячність за самовіддану службу на благо волі, правди, незалежності України та її народу!

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Шановні воїни-зв’язківці – невидимі захисники нашої держави!

Щиро вітаю вас із професійним святом! Зичу невичерпної енергії, міцного здоров’я, сили і витримки, родинного благополуччя та нових успіхів в ім’я захисту та розвитку України.

Слава військам зв’язку та кібербезпеки ЗСУ! Слава Україні!

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Бажаю всім відважним і хоробрим воїнам безперебійного зв’язку! Незламності духу, наполегливості й мужності у боротьбі за нашу Перемогу! Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, родинного щастя та добробуту.

Слава військам звʼязку та кібербезпеки! Слава Україні! Разом переможемо!

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Вітаю всіх військовослужбовців Військ зв’язку та кібербезпеки зі святом і бажаю їм ще більше сил та наснаги у боротьбі проти ворога. Кожен день їхньої боротьби – це наближення нашої спільної перемоги. \

Україна переможе!

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З днем військового зв’язківця! Нехай завжди будуть цілі дроти, нехай зв’язок переривань не знає, а ефір не відає перешкод. Завжди залишайтеся неушкодженими, щоб рідні чули ваш голос, щоб чекали в теплому, сімейному колі вашого повернення.

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Дорогі зв’язківці, зі святом вас! Дякую за службу! Бажаю безперебійного зв’язку, ефірів без перешкод і надійних побратимів поруч. Якнайшвидшої перемоги України вам і повернення мирних часів!

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Вітаю всіх військовослужбовців Військ зв’язку та кібербезпеки зі святом. Нехай ваші алгоритми шифрування будуть такими складними, що навіть ви самі їх не зможете зламати!

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Вітаю всіх військовослужбовців Військ зв’язку та кібербезпеки зі святом. Нехай ваша харизма працює як бездротова зарядка – на відстані!

Привітання з Днем військ зв’язку і кібербезпеки ЗСУ у віршах

День військ зв’язку України,

У зв’язківців – іменини,

Зв’язківці, вас ми вітаємо,

В роботі якості бажаємо,

Щоб зв’язок, на мить не переривався,

Завжди надійним залишався!

Адже без нього, ніяк не можна,

І цей тост, за вас, друзі!

***

Зв’язківець військовий, у свято твоє

Звучать слова-визнання:

Розумний, відважний наш герой,

Прийми ж побажання!

Бажаю, щоб ти завжди

З усіма зміг зв’язатися,

А з коханими людьми

Бажаю не розлучитися!

***

Свято сьогодні заслужене твоє,

І я схиляюся з пошаною,

Військовий зв’язківець – справжній герой,

Небезпечна це робота.

І я всією душею на цій посаді

Бажаю працювати без ризику,

Нехай небо виконає будь-яку мрію

Такого крутого зв’язківця!

***

У День військ зв’язку України

Всім зв’язківцям скажемо ми:

Ви важливі, необхідні

Для рідної нашої країни.

І цінна робота ваша,

Зв’язок надійний бути повинен,

ночами не спите навіть,

І спокійно спить країна.

Ми бажаємо вам здоров’я,

Не тужити, не сумувати,

Ці терміни вам з любов’ю

Так намагалися складати!

***

Зв’язок - це сила, досвід і пізнання,

Рада вдала і команди тон,

Це успіху в справі заснування,

Це перемоги не писаний закон.

Хай будуть чисті лінії,

Хай зв’язок надійним буде завжди,

Хай достигають в термін команд депеші,

Хай ваше військо не підводить ніколи.

День військ зв’язку і кібербезпеки ЗСУ – привітання у листівках