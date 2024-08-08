День військ зв’язку і кібербезпеки ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
День військ зв'язку – професійне свято тих, хто забезпечує надійний зв'язок та комунікацію у Збройних Силах України
Сьогодні, 8 серпня, відзначається професійне свято тих, хто забезпечує комунікацію між усіма військовими підрозділами та захищає дані українських захисників від очей і вух ворога – День військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України.
Свято було встановлене указом другого президента України Леоніда Кучми № 154/2000 «Про День військ зв'язку» у 2000 році. Відповідно до указу, День військ зв’язку в Україні відзначається щороку 8 серпня.
У документі зазначалося, що це свято запроваджується: «з огляду на заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави».
Дата свята була обрана не випадково. Це пов’язане з тим, що саме цього дня 1920 року в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка військових зв'язківців на Київських військово-інженерних курсах.
Вже третій рік повномасштабного вторгнення РФ наші військові захищають Україну. Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ відіграють важливу роль у протистоянні російським окупантам.
«Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.
Зміст
Привітання з Днем військ зв’язку і кібербезпеки ЗСУ у прозі
Сьогодні, 8 серпня, День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. Ви – інтелектуальна еліта військ. Без них неможливе ні управління військами, ні планування та проведення успішних операцій, ні злагоджена роботи підрозділів. Ви забезпечуєте вдале виконання бойових завдань, а відтак і перемогу. Зі святом вас! Слава Україні!
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Вітаємо з Днем військового зв'язківця. Бажаємо з легкістю вводити в оману будь-якого ворога, бажаємо успішно тримати зв'язок на дроті. Нехай буде багато переможних кличів і сигналів удачі в житті. Бажаємо здоров'я, кмітливості, миру і хороших звісток!
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Щиро бажаємо нашим зв’язківцям, кіберспеціалістам міцного здоров’я, Божої опіки та якнайшвидшої Перемоги. Безмежна вдячність за самовіддану службу на благо волі, правди, незалежності України та її народу!
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Шановні воїни-зв’язківці – невидимі захисники нашої держави!
Щиро вітаю вас із професійним святом! Зичу невичерпної енергії, міцного здоров’я, сили і витримки, родинного благополуччя та нових успіхів в ім’я захисту та розвитку України.
Слава військам зв’язку та кібербезпеки ЗСУ! Слава Україні!
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Бажаю всім відважним і хоробрим воїнам безперебійного зв’язку! Незламності духу, наполегливості й мужності у боротьбі за нашу Перемогу! Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, родинного щастя та добробуту.
Слава військам звʼязку та кібербезпеки! Слава Україні! Разом переможемо!
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Вітаю всіх військовослужбовців Військ зв’язку та кібербезпеки зі святом і бажаю їм ще більше сил та наснаги у боротьбі проти ворога. Кожен день їхньої боротьби – це наближення нашої спільної перемоги. \
Україна переможе!
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З днем військового зв’язківця! Нехай завжди будуть цілі дроти, нехай зв’язок переривань не знає, а ефір не відає перешкод. Завжди залишайтеся неушкодженими, щоб рідні чули ваш голос, щоб чекали в теплому, сімейному колі вашого повернення.
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Дорогі зв’язківці, зі святом вас! Дякую за службу! Бажаю безперебійного зв’язку, ефірів без перешкод і надійних побратимів поруч. Якнайшвидшої перемоги України вам і повернення мирних часів!
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Вітаю всіх військовослужбовців Військ зв’язку та кібербезпеки зі святом. Нехай ваші алгоритми шифрування будуть такими складними, що навіть ви самі їх не зможете зламати!
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Вітаю всіх військовослужбовців Військ зв’язку та кібербезпеки зі святом. Нехай ваша харизма працює як бездротова зарядка – на відстані!
Привітання з Днем військ зв’язку і кібербезпеки ЗСУ у віршах
День військ зв’язку України,
У зв’язківців – іменини,
Зв’язківці, вас ми вітаємо,
В роботі якості бажаємо,
Щоб зв’язок, на мить не переривався,
Завжди надійним залишався!
Адже без нього, ніяк не можна,
І цей тост, за вас, друзі!
***
Зв’язківець військовий, у свято твоє
Звучать слова-визнання:
Розумний, відважний наш герой,
Прийми ж побажання!
Бажаю, щоб ти завжди
З усіма зміг зв’язатися,
А з коханими людьми
Бажаю не розлучитися!
***
Свято сьогодні заслужене твоє,
І я схиляюся з пошаною,
Військовий зв’язківець – справжній герой,
Небезпечна це робота.
І я всією душею на цій посаді
Бажаю працювати без ризику,
Нехай небо виконає будь-яку мрію
Такого крутого зв’язківця!
***
У День військ зв’язку України
Всім зв’язківцям скажемо ми:
Ви важливі, необхідні
Для рідної нашої країни.
І цінна робота ваша,
Зв’язок надійний бути повинен,
ночами не спите навіть,
І спокійно спить країна.
Ми бажаємо вам здоров’я,
Не тужити, не сумувати,
Ці терміни вам з любов’ю
Так намагалися складати!
***
Зв’язок - це сила, досвід і пізнання,
Рада вдала і команди тон,
Це успіху в справі заснування,
Це перемоги не писаний закон.
Хай будуть чисті лінії,
Хай зв’язок надійним буде завжди,
Хай достигають в термін команд депеші,
Хай ваше військо не підводить ніколи.
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