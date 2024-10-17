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Греція дасть додаткові ресурси для підготовки українських пілотів F-16

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Греція дасть додаткові ресурси для підготовки українських пілотів F-16
У Брюсселі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки
фото: Офіс президента України

Разом із партнерами Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків F-16

Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів F-16, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, це передбачає угода про військову співпрацю з Грецією, яку 17 жовтня в Брюсселі підписали український президент і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. 

«Від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну й навчальну. Сьогодні з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі. Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16», – написав Зеленський у телеграмі.

Крім того, як повідомили в Офісі президента, в угоді йдеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення держави-агресорки до відповідальності й відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти і мистецтва.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на саміті Європейського Союзу, що проходить у Брюсселі. Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради, Україна готова до справжньої дипломатії, однак для цього вона повинна бути сильною.  Очільник України представив пункти плану перемоги у війні проти Росії. Зеленський зауважив, що план перемоги містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

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Теги: Греція міністр Володимир Зеленський президент Офіс президента Україна військова допомога військові навчання

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