Ігор Ласточкін на свіжому фото приголомшив змінами у зовнішньому вигляді

Про те, що Ігор Ласточкін долучився до лав ЗСУ, стало відомо у лютому 2025 року

Комік, який служить у лавах ЗСУ, вперше за тривалий час вийшов на зв’язок

Український гуморист Ігор Ласточкін, який від 2025 року також є військовослужбовцем, приголомшив змінами у зовнішньому вигляді. Як інформує «Главком», комік у Instagram-stories опублікував своє свіже фото.

На знімку Ласточкін – за кермом авто, одягнений у чорний гольф та масивні сонцезахисні окуляри. При цьому шоумен відростив густу бороду. До речі, у волоссі коміка вже видніється сивина.

«Окулі з «Аврори» за 170 грн, і ти одразу інстаРембо», – пожартував шоумен.

Про те, що Ігор Ласточкін долучився до лав ЗСУ, стало відомо у лютому 2025 року. Тоді гуморист у стриманому дописі зазначив, що «складні часи народжують сильних людей». Згодом з’ясувалося, що комік служить у 93-й окремій механізованій бригаді.

Нагадаємо, український гуморист Ігор Ласточкін уперше за тривалий час вийшов на зв’язок. Гуморист поділився відео, де він танцює в бліндажі.