РФ використовує стратегічні бомбардувальники, які отримала від України в обмін на газ
Київ передав Москві вісім Ту-160, три Ту-95МС та 575 крилатих ракет Х-55 в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ
Російська Федерація використовує українські стратегічні бомбардувальники. Їх Київ передав Москві в межах угоди у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Про це повідомляють журналісти «Схем».
Щонайменше шість переданих літаків Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії. Загалом «Схеми» ідентифікували десять українських стратегічних літаків, переданих Україною до Росії. Це Ту-160, яким Росія присвоїла нові назви: «Микола Кузнецов» (раніше це був український літак з бортовим номером «10»), «Василь Сенько» («11»), «Олександр Новиков» («12»), «Володимир Судець» («15»), «Олексій Плохов» («16»), «Андрій Туполев» («18»), «Ігор Сікорський» («22»).
Серед них щонайменше шість бортів – нині у бойовому складі армії РФ. Журналісти знайшли номери літаків в архівній угоді між Україною та РФ, проаналізували їх за допомогою міжнародного авіареєстру і порівняли з номерами бомбардувальників, які використовуються армією Росії.
Крім того, журналісти виявили три літаки Ту-95МС: це «Красноярськ», «Севастополь», «Ізборськ» – такі нові назви українські бомбардувальники отримали в Росії.
«Схеми» розшукали в архіві угоду між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року. Згідно з нею, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму $275 млн.
Зазначається, що вартість озброєння була заниженою у десять разів – про це сказано у висновках Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки.
Варто зазначити, що передача літаків та ракет відбулась без погодження Верховної Ради.
Нагадаємо, Росія збільшила кількість своїх бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 біля кордонів України. Йдеться не лише про літаки Ту-95МС, але також і про літаки Ту-160.
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