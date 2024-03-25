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США ввели санкції проти російських компаній, що займаються віртуальними активами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США ввели санкції проти російських компаній, що займаються віртуальними активами
Нові обмеження є продовженням санкцій від 23 лютого 2024 року, спрямованих на компанії, що обслуговують основну фінансову інфраструктуру РФ
фото з відкритих джерел

До санкційного списку потрапили 13 юридичних і двоє фізичних осіб, які допомагають РФ обходити санкції

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти 13 юридичних та двох фізосіб, причетних до надання фінансових послуг і технологічного сектора російської економіки. Про це йдеться у заяві Мінфіну США.

Підкреслюється, що всі компанії, включені до списку OFAC, або допомогли створити чи експлуатувати послуги на основі блокчейну, або забезпечили платежі у віртуальній валюті у фінансовому секторі РФ, що дає змогу ухилятися від санкцій.

«П'ять юридичних осіб були включені до переліку за те, що перебувають у власності або під контролем осіб, визначених OFAC», – йдеться у заяві.

Зазначається, що ці рішення є продовженням санкцій OFAC від 23 лютого 2024 року, спрямованих на компанії, що обслуговують основну фінансову інфраструктуру Росії, та «обмеження використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження її війни проти України».

«Росія все частіше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США і продовжувати фінансувати свою війну проти України», – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

«Оскільки Кремль намагається використовувати організації у сфері фінансових технологій, Мінфін продовжуватиме викривати компанії, які намагаються допомогти російським фінансовим установам, що перебувають під санкціями, відновити зв'язок зі світовою фінансовою системою», – додав він.

Зокрема, до санкційного списку додали московські фінтех-компанії B-Crypto, «Системи розподіленого реєстру», «Лайтхаус», «Центр розробки електронних платіжних засобів" і «Атомайз», які співпрацюють із підсанкційними російськими банками.

Також у списку – оператор платформи «Мастерчейн» («Система розподіленого реєстру»). Серед засновників компанії – банк ВТБ, Газпромбанк, Московська біржа, Промсвязьбанк, Національна система платіжних карток (НСПК) та Асоціація «Фінтех», частина з них уже перебувають під санкціями США.

Крім цього, обмеження наклали на російські компанії «Веб3 Технології» та «Веб3 Інтегратор», які працюють із технологією блокчейн, естонською Bitfingroup OÜ і кіпрською Tokentrust Holdings, що пов'язані з РФ.

Під санкції потрапили акціонер «ВЕБ3 Технології» Ігор Кайгородов та власник і директор «Центру розробки електронних платіжних засобів» Тимур Буканов.

Також Мінфін США запровадив санкції проти трьох російських компаній, які допомагали РФ купувати технологічне обладнання – зокрема і для оборонного сектора – в обхід санкцій.

Нагадаємо, Європейський парламент 12 березня проголосував за директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС.

Зазначимо, через санкційний тиск зі сторони США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою.

До слова, посол з особливих доручень МЗС Латвії, помічниця Генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії у 2020-23 роках Байба Браже вважає, що країни Заходу мають не лише посилювати санкції проти Росії, а й пильно слідкувати, аби вони виконувалися і Росія не могла їх обходити.

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Теги: санкції США росія бізнес гроші

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