Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав, є постраждалі (фото)

У місті пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру

Російська Федерація вдень вівторка, 16 квітня, скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав. В результаті цього було зруйновано житлову забудову.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

У місті пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру фото Олександр Прокудін, Telegram

Також пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії.

«Травми – легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися», – написав Прокудін

Раніше повідомлялося, російські загарбники у тимчасово окупованій Херсонській області активно мінують сільськогосподарські поля для того, аби втримати анексовані території.

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«Аби втримати анексовані території ворог збільшує площу мінних полів шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на особистих земельних ділянках», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Центр нацспротиву, окупанти вкотре ставлять під загрозу життя цивільних, зокрема, під час обробки полів.

Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.