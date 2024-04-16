Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав, є постраждалі (фото)
У місті пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру
Російська Федерація вдень вівторка, 16 квітня, скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав. В результаті цього було зруйновано житлову забудову.
Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.
Також пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії.
«Травми – легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися», – написав Прокудін
Раніше повідомлялося, російські загарбники у тимчасово окупованій Херсонській області активно мінують сільськогосподарські поля для того, аби втримати анексовані території.
«Аби втримати анексовані території ворог збільшує площу мінних полів шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на особистих земельних ділянках», – йдеться в повідомленні.
Як зазначає Центр нацспротиву, окупанти вкотре ставлять під загрозу життя цивільних, зокрема, під час обробки полів.
Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.
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