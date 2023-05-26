Америка запровадила санкції проти ватажка ПВК «Вагнера» у Малі

Міністерство фінансів накладає санкції на керівника групи Вагнера в Малі

Американський Мінфін оголосив про введення санкцій проти керівника формувань ПВК «Вагнер» у Малі після того, як стало відомо про невдалі спроби цього угруповання переправити зброю в Росію. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

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«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти Івана Маслова, керівника воєнізованих формувань російської ПВК «Вагнер» та її головного адміністратора, що базується в Малі», – зазначається в повідомленні.

Підкреслюється, що «Група Вагнера» та її лідер Євген Пригожин перебувають під санкціями багатьох органів, у тому числі за підтримку війни Росії проти України.

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«Група Вагнера», очевидно, намагається приховати свої зусилля з придбання військового обладнання для використання в Україні, в тому числі через Малі та інші країни, де вона має базу. Сполучені Штати виступають проти спроб будь-якої країни допомагати Росії через «Групу Вагнера», – зауважується в документі.

Уточнюється, що Маслов крім всього організовував зустрічі Пригожина з урядовцями кількох африканських країн та реалізовував інтереси угруповання в видобувній галузі.

Нагадаємо, керівництво Великої Британії внесе російську ПВК «Вагнера» до чорного списку, офіційно визнавши організацію терористами.