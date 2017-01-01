Загострення військово-політичної ситуації. Чого чекати Україні

Останні чотири роки я живу в «стані війни»

Мовою оригіналу Это состояние определяет мои основные потребности, оценки действительности, действия и стратегические планы. Жизнь в состоянии войны не отменяет существования в мирной жизни, коммуникации с окружающими и решения мирных задач: гражданской работы, время с семьей и т.д. Но полностью перейти в нормальное русло мне мешает не

Українські військові

Останні чотири роки я живу в «стані війни»

Мовою оригіналу

Это состояние определяет мои основные потребности, оценки действительности, действия и стратегические планы.

Жизнь в состоянии войны не отменяет существования в мирной жизни, коммуникации с окружающими и решения мирных задач: гражданской работы, время с семьей и т.д.

Но полностью перейти в нормальное русло мне мешает не пресловутый ПТСР, а ежедневное изучение и мониторинг действий противника, изучение его нормативно-правовой базы, государственных распоряжений, информационного поля, госзакупок для министерства обороны, действия и решений во внешней и экономической политике, заявления первых лиц государства врага.

У меня есть свое четкое понимание, что агрессия РФ против Украины будет продолжаться и в связи с развитием новых взглядов на войну и новых военных доктрин, мы будем иметь вызовы совершенно других масштабов и форм.

Выборы президента США, Брексит, кризис в Каталонии показали, что вмешательство в жизнь и политику других стран - может быть беспрецедентным и глобальным. Добавляя к этому кибератаки на важнейших игроков мирового рынка, удары по работе крупнейших корпораций, инфраструктуры, стратегических предприятий, подкупы целых политических партий, создание своих подконтрольных иностранных сми, вливание миллиардов российского капитала в покупку акций современных айтикорпораций и медиахолдингов - все это не оставляет сомнений огромной крупномасштабной подготовке к противостоянию РФ и Западнай цивилизация.

Последние заявления Путина о переводе российского бизнеса на военные рельсы, подготовка гражданских объектов к работе в условиях военного времени, построек новых военных объектов инфраструктуры, ядерные испытания, наибольшие военные и гражданские учения со времен СССР и подготовка российского общества к тотальной мобилизации - подсказывает даже неискушенному стороннему наблюдателю, что военно-политическая ситуация идет к явному обострению.

Как говорится: если что-то выглядит как кошка, ведет себя как кошка и мяукает как кошка, то это кошка и есть.

Чего же ждать украинскому обществу в связи с такой складывающийся ситуацией?

В ходе последних мировых тенденций, современная война сильно меняет свои формы и методы, отдавая предпочтение к невоенным методам, которые часто не менее разрушительны чем традиционные. Баланс между невоенными и военными способами, мероприятиями, действиями соотносится приблизительно 4:1.

Помимо кибератак, информационно-психологических операций, стравливание между собой различных социальных, религиозных, этнических групп, совершая различные виды диверсий как вандализм или нападений на различных иностранных представителей, вбросов компроматов, есть еще и целый ряд более глобальных мероприятий.

В момент эскалации однозначно усилятся теракты как на отдельных личностей представляющих интерес так и на объекты инфраструктуры, памятники культурно-исторического наследия.

Кроме того, российское высшее политическое руководство, глубоко уверенно в том, что каскад цветных революций в арабском мире - спланированная операция сторонних сил. И что методы такого рода были апробированны на Майдане и следующей будет РФ.

Что же это за методы по мнению РФ? Нагнетание и использование протестных настроений населения, создание подконтрольной внешним силам оппозиции, дискредитация военно-политического руководства, использование информационных сетей на всех этапах подготовки и реализации военной операции и т.д.

Исходя из этого своего представления, военно-политическое руководство РФ начало вырабатывать методы защиты от такого рода угроз и сама же брать на вооружение эти невоенные методы ведения войны.

Упустим, что это рисует больное воображение кремлевской верхушки, но судя по тем документам, докладам, и дефинициям в военной литературе, научным статьям - это именно та новая-старая концепция, на которую делает ставку российское руководство.

Можно смело говорить, что все вышеперечисленное уже применяется против граждан Украины и союзников страны.

Ежемесячные теракты, стрельба из гранатомета по посольству Польши, вирус Петя, тысячи российских ботов в социальных сетях, акты вандализма, заказные статьи на международных ресурсах без доказательств или надлежащих расследований, попытка введения в украинскую политическую жизнь пророссийских агентов влияния, спонсирование антиукраинских организаций - все это, уже наша обыденность.

В момент же обострения конфликта, мы увидим разворачивание более обширной череды различных мероприятий с одномоментным обострением на фронте.

Враг не играет в короткую войну.

Россия ведет планомерную военную кампанию против Украины и то, что мы наблюдаем - только начало.

Джерело: Мирослав Гай

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