Постпред США при ООН: режим КНДР буде повністю знищений у випадку війни
- Сьогодні, 06:26
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Гейлі запевняє, що США не хочуть війни з Північною Кореєю, проте й не відкидають такого розвитку подій
Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила про те, що Штати готові «повністю знищити» керівництво КНДР у разі війни.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми ніколи не домагалися війни з Північною Кореєю і не хочемо цього сьогодні. Якщо війна трапиться, це відбудеться через тривалі акти агресії, як той, що ми спостерігали вчора. І якщо війна прийде, будьте впевнені, що північнокорейський режим буде повністю знищений», - сказала Гейлі.
Вона також додала, що США попросили Китай повністю припинити поставки нафти в КНДР.
Нагадаємо, Гейлі на засіданні Радбезу ООН закликала всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.
У середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з черговим запуском балістичної ракети. Президент Франції Еммануель Макрон також закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР
Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.
Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.
Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.
29 листопада Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.