Постпред США при ООН: режим КНДР буде повністю знищений у випадку війни

Гейлі запевняє, що США не хочуть війни з Північною Кореєю, проте й не відкидають такого розвитку подій

Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила про те, що Штати готові «повністю знищити» керівництво КНДР у разі війни. Про це повідомляє Reuters. «Ми ніколи не домагалися війни з Північною Кореєю і не хочемо цього сьогодні. Якщо війна трапиться, це відбудеться через тривалі акти агресії, як той, що ми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі

Гейлі запевняє, що США не хочуть війни з Північною Кореєю, проте й не відкидають такого розвитку подій

Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила про те, що Штати готові «повністю знищити» керівництво КНДР у разі війни.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми ніколи не домагалися війни з Північною Кореєю і не хочемо цього сьогодні. Якщо війна трапиться, це відбудеться через тривалі акти агресії, як той, що ми спостерігали вчора. І якщо війна прийде, будьте впевнені, що північнокорейський режим буде повністю знищений», - сказала Гейлі.

Вона також додала, що США попросили Китай повністю припинити поставки нафти в КНДР.

Нагадаємо, Гейлі на засіданні Радбезу ООН закликала всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.

У середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з черговим запуском балістичної ракети. Президент Франції Еммануель Макрон також закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР

Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.

Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.

29 листопада Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.