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    Постпред США при ООН: режим КНДР буде повністю знищений у випадку війни

    Гейлі запевняє, що США не хочуть війни з Північною Кореєю, проте й не відкидають такого розвитку подій
    Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила про те, що Штати готові «повністю знищити» керівництво КНДР у разі війни. Про це повідомляє Reuters. «Ми ніколи не домагалися війни з Північною Кореєю і не хочемо  цього сьогодні. Якщо війна трапиться, це відбудеться через тривалі акти агресії, як той, що ми
    • Сьогодні, 06:26
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    Постпред США при ООН Ніккі Гейлі
    Постпред США при ООН Ніккі Гейлі

    Гейлі запевняє, що США не хочуть війни з Північною Кореєю, проте й не відкидають такого розвитку подій

    Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила про те, що Штати готові «повністю знищити» керівництво КНДР у разі війни.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Ми ніколи не домагалися війни з Північною Кореєю і не хочемо  цього сьогодні. Якщо війна трапиться, це відбудеться через тривалі акти агресії, як той, що ми спостерігали вчора. І якщо війна прийде, будьте впевнені, що північнокорейський режим буде повністю знищений», - сказала Гейлі.

    Вона також додала, що США попросили Китай повністю припинити поставки нафти в КНДР. 

    Нагадаємо, Гейлі на засіданні Радбезу ООН закликала всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.

    У середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з черговим запуском балістичної ракети. Президент Франції Еммануель Макрон також закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР

    Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

    Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі. 

    Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.

    29 листопада Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.

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