Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
Речник Кремля цілком прогнозовано розкритикував чинну владу Молдови
фото: Russia Armenia

Пєсков заявив, що вибори у Молдові «не були ні демократичними, ні чесними»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президентка Молдови Майя Санду «не може вважатися лідером країни», оскільки більшість населення нібито голосувала не за неї. Про це повідомляє «Коммерсант».

«Щодо Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, бо в самій країні також більшість населення голосувала не за неї. І йдеться про дуже і дуже розколоте суспільство», – заявив Пєсков.

За його словами, Росія нібито може «об'єктивно судити про ці вибори» на прикладі громадян Молдови, які голосували із РФ. Через те, що їм «не надали можливості використовувати свій голос», результати виборів «вважати чистими неможливо», переконаний Пєсков. 

Водночас він сказав, що ці «вибори не були ні демократичними, ні чесними».

Речник Кремля цілком прогнозовано розкритикував чинну владу Молдови. Він звинуватив їх у тому числі в «згортанні будь-якої взаємодії» з Росією, а також в «організації тиску» на російські ЗМІ та «стерилізації інформаційної поляни» в республіці.

На думку Пєскова, це є «прямим обмеженням прав своїх громадян на отримання різної інформації».

Варто нагадати, шо Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили «перевибори» російського диктатора Володимира Путіна та закликає не вважити їх легітимними. Про це йдеться на сайті Європарламенту. В ухваленій резолюції європарламентарі закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських «виборів», оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними. 

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

Нагадаємо, російські та прокремлівські агенти розпочали інформаційну операцію, спрямовану на дискредитацію перемоги Майї Санду на виборах президента Республіки Молдова, намагаючись поставити під сумнів результати підрахунку голосів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті зазначається, що Партія соціалістів Республіки Молдова назвала політика «нелегітимним президентом».

До слова, партія соціалістів не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови. Соціалісти вважають «справжнім» переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

До слова, президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах.

Читайте також:

Теги: росія вибори Молдова населення Майя Санду Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ виборюють майбутнє для України
Будь-яке послаблення нашої культури – це робота на ворога
13 жовтня, 20:20
Володимир Зеленський заявив, що далекобійна зброя здійснить тиск на ворога
Росія залучає до війни в Україні військових КНДР: реакція Зеленського
13 жовтня, 20:33
За словами анонімного консервативного депутата ЄС, у Європі розглянуть можливість відправки миротворців в Україну тільки після завершення війни
Європа може відправити миротворців в Україну, але є нюанс
21 жовтня, 13:49
Реджеп Ердоган зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним у Казані на саміті БРІКС
Ердоган «побачив», що Путін нібито прагне припинення вогню
25 жовтня, 13:58
Streit Group має досвід постачання модифікованих броньованих машин для таких приватних військових підрядників, як Wagner Group
Росія отримує бронетехніку від виробника з ОАЕ – ЗМІ
28 жовтня, 08:22
Вчені дослідили ризики від газових плит, встановлених у квартирі
Газові плити в Європі спричиняють десятки тисяч смертей щороку – Bloomberg
30 жовтня, 03:00
Один з лідерів партії «Єдність-Національний рух» Гіоргі Вашадзе висловився про вибори
Парламентські вибори у Грузії: опозиція вимагає повторного голосування
28 жовтня, 20:33
Carlo, cержант 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, громадянин Фінляндії
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
31 жовтня, 15:15
Жителі Вінниці можуть залишатися на зв’язку навіть за відсутності світла
Що робити, коли немає світла, інтернету й мобільного зв’язку: алгоритм для вінничан
1 листопада, 13:01

Політика

Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
«Можу програти»: Трамп оцінив свої шанси на президентських виборах
«Можу програти»: Трамп оцінив свої шанси на президентських виборах
Понад 100 західних діячів закликали убезпечити Україну від «мюнхенської змови»
Понад 100 західних діячів закликали убезпечити Україну від «мюнхенської змови»
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
Співробітники виборчкомів у США отримують погрози на свою адресу – ABC News
Співробітники виборчкомів у США отримують погрози на свою адресу – ABC News

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
8632
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
6070
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes
5631
За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт
3565
В Україні з листопада зросли пенсії: що відомо

Новини

У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua