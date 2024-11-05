Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові

Пєсков заявив, що вибори у Молдові «не були ні демократичними, ні чесними»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президентка Молдови Майя Санду «не може вважатися лідером країни», оскільки більшість населення нібито голосувала не за неї. Про це повідомляє «Коммерсант».

«Щодо Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, бо в самій країні також більшість населення голосувала не за неї. І йдеться про дуже і дуже розколоте суспільство», – заявив Пєсков.

За його словами, Росія нібито може «об'єктивно судити про ці вибори» на прикладі громадян Молдови, які голосували із РФ. Через те, що їм «не надали можливості використовувати свій голос», результати виборів «вважати чистими неможливо», переконаний Пєсков.

Водночас він сказав, що ці «вибори не були ні демократичними, ні чесними».

Речник Кремля цілком прогнозовано розкритикував чинну владу Молдови. Він звинуватив їх у тому числі в «згортанні будь-якої взаємодії» з Росією, а також в «організації тиску» на російські ЗМІ та «стерилізації інформаційної поляни» в республіці.

На думку Пєскова, це є «прямим обмеженням прав своїх громадян на отримання різної інформації».

Варто нагадати, шо Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили «перевибори» російського диктатора Володимира Путіна та закликає не вважити їх легітимними. Про це йдеться на сайті Європарламенту. В ухваленій резолюції європарламентарі закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських «виборів», оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

Нагадаємо, російські та прокремлівські агенти розпочали інформаційну операцію, спрямовану на дискредитацію перемоги Майї Санду на виборах президента Республіки Молдова, намагаючись поставити під сумнів результати підрахунку голосів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті зазначається, що Партія соціалістів Республіки Молдова назвала політика «нелегітимним президентом».

До слова, партія соціалістів не визнає результати голосування за кордоном у другому турі виборів президента Молдови. Соціалісти вважають «справжнім» переможцем свого кандидата Олександра Стояногло. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили.

Напередодні в Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинна президентка та ініціаторка зміцнення зв'язків із Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.

До слова, президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої привітав її з перемогою на виборах.