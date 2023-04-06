Телевізійні вояки і гадки не мають, якою ціною утримується зараз кожен метр української землі

Ворог ще сильний, в нього повно снарядів, зброї і дронів

Безвідповідальні заяви про «двє-трі нєдєлі» і швидку каву в Криму викликають лють в наших солдатів.

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Бо телевізійні воюваки і гадки не мають, якою ціною утримується зараз кожен метр української землі на Авдіївському і Бахмутському напрямку.

Побєдобєсіє марафону підняло планку тилових очікувань до неба, сформувало ефект перемоги в кредит. Чимало українців не хочуть чути важку правду, їм солодко обманювати себе байками про літню пахлаву в Криму. Наслідок – в деяких містах навіть не відчувається, що в країні важка війна.

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От тільки солдати знають, що до Криму ще дуже далеко. Й шаленіють від цих легковажних заяв в час, коли суспільству потрібна правда. Аби набратися сил , терпіння, самопожертви, обʼєднатися разом й допомогати ЗСУ.

Ворог ще сильний, в нього повно снарядів, зброї і дронів, в нього повно людського ресурсу, задурманеного пропагандою, готового лізти на чужу територію, вбивати українців.

Від влади хочеться почути реальну ветеранську політику, план власного виробництва зброї, бачити справжню єдність, а не оці всі бравурні самозакохані заяви.