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Ірина Геращенко Народний депутат України

Телевізійні вояки і гадки не мають, якою ціною утримується зараз кожен метр української землі

glavcom.ua
«Побєдобєсіє марафону підняло планку тилових очікувань до неба»
фото з відкритих джерел

Ворог ще сильний, в нього повно снарядів, зброї  і дронів

Безвідповідальні заяви про «двє-трі нєдєлі» і швидку каву в Криму викликають лють в наших солдатів.

Бо телевізійні воюваки і гадки не мають, якою ціною утримується зараз кожен метр української землі на Авдіївському і Бахмутському напрямку.

Побєдобєсіє марафону підняло планку тилових очікувань до неба, сформувало ефект перемоги в кредит. Чимало   українців не хочуть чути важку правду, їм солодко  обманювати себе байками про літню пахлаву в Криму. Наслідок – в деяких містах навіть не відчувається, що в країні важка війна.

От тільки солдати знають, що до Криму ще дуже далеко. Й шаленіють від цих легковажних заяв в час, коли суспільству потрібна правда. Аби набратися сил , терпіння, самопожертви, обʼєднатися  разом й  допомогати ЗСУ.

Ворог ще сильний, в нього повно снарядів, зброї  і дронів, в нього повно людського ресурсу, задурманеного пропагандою, готового лізти на чужу територію, вбивати українців.

Від влади хочеться  почути реальну ветеранську політику, план власного виробництва зброї,  бачити справжню єдність, а не оці всі бравурні самозакохані заяви.

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Джерело
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Теги: ЗМІ телебачення війна

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Ірина Геращенко

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