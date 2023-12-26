Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

32 роки тому в нас був шанс позбутись комуністичної касти. Чому не вийшло?

glavcom.ua
Перші вибори Президента України відбулися 1 грудня 1991 року, в один день із всеукраїнським референдумом на підтвердження Акта проголошення незалежності України
фото з відкритих джерел

Українці злякались «радикалізму» і «націоналізму» Чорновола

32 роки тому відбулись перші вибори президента України: в українців був вибір між партійним функціонером Леонідом Кравчуком – і дисидентом, журналістом, легендарною особистістю В’ячеславом Чорноволом. Тоді 62% отримав Кравчук, 23% – Чорновіл. Нині ці ж виборці зробили кардинально інакший вибір: 80% проголосували би за Чорновола і тільки 10% за Кравчука (як свідчить свіже опитування КМІС).

Ось ця відповідь на сакраментальне питання «де і коли ми повернули не туди»: 32 роки тому в нас був шанс позбавитись від партійної комуністичної касти і «червоних директорів», піти прямим шляхом до Європи і НАТО.

А так країна покотилась по низхідній: ковзкий Кравчук, недалекий Кучма... Ми втратили десятиліття розвитку. Тож не дивно, що на 2014-й рік ми були слабкою, корумпованою, корумпованою країною, знищенням котрої Росія просто не могла не спокуситись.

Я особисто знав обох – і Кравчука, і Чорновола. Рівні особистості неспівставні. Середненький функціонер собі на умі – і інтелігентний освічений дисидент з непростим характером і вражаючим почуттям гумору.

***

Найперспективнішими ідеями, які Чорновіл так і не отримав можливості втілити, вважаю поступову (далеко не одразу) т.зв. «федералізацію» України – по факту, описувалась власне ота децентралізація, котра прекрасно себе зарекомендувала до великої війни, за попередньої президентської каденції. Тільки мали би ми її на 20 років раніше. І розвиток регіонів і громад за два десятиліття цілком міг би наздогнати європейський рівень.

Ну і двопалатний парламент – теж об’єктивно корисна ідея. Забезпечити постійне представництво в законодавчому органі регіонів як економічних і соціальних агломерацій, кожна з власною специфікою. Поза партійними інтересами або з мінімальним їхнім впливом. Це би добре врівноважувало всю систему і виступало стабілізуючим чинником для всіляких дивних ініціатив і не менш дивних наслідків електоральної поведінки суспільства.

Але не сталось. Українці злякались «радикалізму» (насправді відсутнього) і «націоналізму» (так само дуже помірного) Чорновола. А мали шанс на появу національної еліти за такого президента.

***

І, до речі. Вже російське ІПСО встигло вчепитись у чорноволівське формулювання «федералізації», не вникаючи в суть. І подає це практично як індульгенцію на відділення Криму і Донбасу – мовляв, це ще Чорновіл вважав оптимальним. Брешуть як завжди – але ті, хто не читав програм Чорновола, як мінімум нервуються.

Читайте також: У Росії був шанс на нормальне майбутнє. Що пішло не так
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори децентралізація українці історія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії досі проживає величезна кількість українців
4 млн українців у Росії. Де ви?
6 грудня, 13:33
Українці в соцмережах активно висловлюють свою позицію
Через що сварилися українці у листопаді
1 грудня, 13:19
Багато експертів вважають, що розпад РФ неминучий
Чому Захід боїться розпаду Росії
13 грудня, 19:31
України потребує нових урядовців навчених на західний манер
Україна – це великий Паперовий Левіафан
11 грудня, 17:31
В європейських країнах працевлаштовані понад 60% українських біженців
В яких країнах ЄС найбільше працевлаштованих українців: інфографіка
28 листопада, 08:22
Експертка вважає, що українці, які досі за кордоном, можуть вирішити там залишитися
Експертка розповіла, чи буде нова хвиля біженців з України
11 грудня, 11:24
Для оформлення допомоги у громадян є 12 міс з моменту усиновлення
Міністерство соцполітики розповіло, яку допомогу виплачують при усиновленні дитини
11 грудня, 10:57
Українці мають боргові зобов'язання перед банками Польщі
Українці беруть великі кредити у банках Польщі: на що витрачають кошти
8 грудня, 09:06
Чи потрібен Україні уряд технократів?
Чи потрібен Україні уряд технократів?
24 грудня, 11:05

Олексій Голобуцький

32 роки тому в нас був шанс позбутись комуністичної касти. Чому не вийшло?
32 роки тому в нас був шанс позбутись комуністичної касти. Чому не вийшло?
Про що знав Залужний
Про що знав Залужний
Очевидна неадекватність Путіна та його оточення
Очевидна неадекватність Путіна та його оточення
Бридко і абсурдно. Дітей загиблого бійця не пустили до укриття
Бридко і абсурдно. Дітей загиблого бійця не пустили до укриття
«Слово пацана. Кровь на асфальте» – сміття, не варте витраченого часу
«Слово пацана. Кровь на асфальте» – сміття, не варте витраченого часу
Україна лишається сам на сам з ворогом?
Україна лишається сам на сам з ворогом?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
«Хай збирають міномети». Виробник зброї закликав формувати «трудові батальйони» з ухилянтів 
38K
ООН закриває в Польщі центри для біженців з України
11K
Стало відомо, що окупанти роблять з дезертирами, які відмовляються йти на штурм
11K
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8167
Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)
7643
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Сьогодні, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:37
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua