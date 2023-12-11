Експертка розповіла, чи буде нова хвиля біженців з України та чи повернуться ті, хто вже виїхав

Експертка вважає, що українці, які досі за кордоном, можуть вирішити там залишитися

«Я хочу повернутися» і «я повернусь» – різні речі»

Нова хвиля біженців з України навряд чи відбудеться, а ті українці, хто зараз перебуває за кордоном, можуть вирішити там залишитися. Відповідну заяву зробила Маріанна Ткалич, докторка психології та засновниця дослідницької лабораторії Рейтинг Лаб, в інтерв'ю «НВ».

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Психологиня заявила, що такого масового потоку людей за кордон, як на початку повномасштабного вторгнення, більше немає, а українці, яким було куди повертатись, вже повернулися.

«Ми говоримо про тих, які свідомо розуміють, що можуть винести життя в умовах війни, готові прийняти, що війна невідомо коли закінчиться, не чекають, коли це станеться, а просто будують своє життя за наявних обставин. Це більшою мірою мешканці областей, віддалених від лінії фронту», – зазначила вона.

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За словами Ткалич, ті українці, які досі за кордоном, чекають на завершення війни, але можуть вирішити там залишитися вже за рік чи два.

«Більше половини кажуть, до того ж така суттєва більшість, що вони хочуть повернутися. Але ви бачите, «я хочу повернутися» і «я повернусь» – різні речі. «Я колись поїду додому» – більш втішна думка, ніж: «я залишаюся тут назавжди», – розповіла психологиня.

На думку Маріанни Ткалич, українців «навряд чи можна настільки залякати», що багато людей серед тих, хто залишився в нашій країні, вирішить виїхати за кордон.

«Це можливо тільки за дуже негативного прогнозу, але ми в Києві на початку грудня сидимо без відключень світла, а торік вони вже були суттєві, люди купили генератори, адаптувалися і до цього. Тому не зовсім зрозуміло, а що ж повинно статися. Що в них там є? Тактичне ядерне зброя? Чим ще можна налякати? Помилитися можна один раз і налякати можна один раз», – зазначила докторка психології.

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Ткалич додала, що якщо постійно погрожувати, то люди втомлюються це слухати і вже не реагують.

Нагадаємо, федеральний уряд Норвегії перекладає повноваження з надання допомоги біженцям на муніципалітети, змінить порядок виплат та замінить дорогі готелі для перебування біженців більш дешевими варіантами.

До слова, влада Німеччини та ЄС зобов'язана закликати українських біженців, здатних нести військову службу, до повернення на батьківщину та надання допомоги власним співгромадянам. Про це заявив депутат бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер.