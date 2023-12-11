Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Експертка розповіла, чи буде нова хвиля біженців з України та чи повернуться ті, хто вже виїхав

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Експертка розповіла, чи буде нова хвиля біженців з України та чи повернуться ті, хто вже виїхав
Експертка вважає, що українці, які досі за кордоном, можуть вирішити там залишитися
фото з відкритих джерел

«Я хочу повернутися» і «я повернусь» – різні речі»

Нова хвиля біженців з України навряд чи відбудеться, а ті українці, хто зараз перебуває за кордоном, можуть вирішити там залишитися. Відповідну заяву зробила Маріанна Ткалич, докторка психології та засновниця дослідницької лабораторії Рейтинг Лаб, в інтерв'ю «НВ».

Психологиня заявила, що такого масового потоку людей за кордон, як на початку повномасштабного вторгнення, більше немає, а українці, яким було куди повертатись, вже повернулися.

«Ми говоримо про тих, які свідомо розуміють, що можуть винести життя в умовах війни, готові прийняти, що війна невідомо коли закінчиться, не чекають, коли це станеться, а просто будують своє життя за наявних обставин. Це більшою мірою мешканці областей, віддалених від лінії фронту», – зазначила вона.

За словами Ткалич, ті українці, які досі за кордоном, чекають на завершення війни, але можуть вирішити там залишитися вже за рік чи два.

«Більше половини кажуть, до того ж така суттєва більшість, що вони хочуть повернутися. Але ви бачите, «я хочу повернутися» і «я повернусь» – різні речі. «Я колись поїду додому» – більш втішна думка, ніж: «я залишаюся тут назавжди», – розповіла психологиня.

На думку Маріанни Ткалич, українців «навряд чи можна настільки залякати», що багато людей серед тих, хто залишився в нашій країні, вирішить виїхати за кордон.

«Це можливо тільки за дуже негативного прогнозу, але ми в Києві на початку грудня сидимо без відключень світла, а торік вони вже були суттєві, люди купили генератори, адаптувалися і до цього. Тому не зовсім зрозуміло, а що ж повинно статися. Що в них там є? Тактичне ядерне зброя? Чим ще можна налякати? Помилитися можна один раз і налякати можна один раз», – зазначила докторка психології.

Ткалич додала, що якщо постійно погрожувати, то люди втомлюються це слухати і вже не реагують.

Нагадаємо, федеральний уряд Норвегії перекладає повноваження з надання допомоги біженцям на муніципалітети, змінить порядок виплат та замінить дорогі готелі для перебування біженців більш дешевими варіантами.

До слова, влада Німеччини та ЄС зобов'язана закликати українських біженців, здатних нести військову службу, до повернення на батьківщину та надання допомоги власним співгромадянам. Про це заявив депутат бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер.

Читайте також:

Теги: війна українці кордон біженці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада готує комплексний закон щодо мобілізації та нові санкції проти РФ. Головне за 23 листопада
Рада готує комплексний закон щодо мобілізації та нові санкції проти РФ. Головне за 23 листопада
23 листопада, 21:00
Українці матимуть ширші можливості для життя та працевлаштування у Японії
Японія змінює умови підтримки біженців з України
13 листопада, 08:13
Володимир Зеленський
«Росія готується». Зеленський застеріг українців напередодні зими
12 листопада, 20:59
Деталі нинішньої справи та слідчих дій правоохоронці обіцяють згодом
Правоохоронці знову проводять обшуки у Дубінського
13 листопада, 12:26
Оборонці Таврійського напрямку протягом доби виконали 1092 вогневі завдання
ЗСУ похвалилися успіхами на Таврійському напрямку
11 листопада, 11:59
Маріуполем пройшли понад 20 тягачів із важкою технікою
Окупанти женуть важку техніку через Маріуполь на фронт: є один нюанс
18 листопада, 12:24
Українські війська змогли розширити зону контролю біля західної частини Кринок
ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини: де йдуть бої
21 листопада, 08:35
Зеленський поіменно відзначив військових, які найбільше проявили себе в боях
Зеленський закликав українців у найближчі дні зважати на сигнали повітряної тривоги
2 грудня, 21:23
Ворог атакує Україну «Шахедами» вночі
«Шахеди» та керовані ракети: що відомо про нічну атаку на Україну
5 грудня, 08:01

Суспільство

Хто з чоловіків може втратити бронювання від мобілізації: перелік причин
Хто з чоловіків може втратити бронювання від мобілізації: перелік причин
Експертка розповіла, чи буде нова хвиля біженців з України та чи повернуться ті, хто вже виїхав
Експертка розповіла, чи буде нова хвиля біженців з України та чи повернуться ті, хто вже виїхав
На фронті загинув актор Андрій Павленко
На фронті загинув актор Андрій Павленко
Ліквідація Киви: СБУ оприлюднила фото та відео з місця події
Ліквідація Киви: СБУ оприлюднила фото та відео з місця події
Ракета забрала життя дитини з Івано-Франківщини. Згадаймо восьмирічного Володимира Балабаника
Ракета забрала життя дитини з Івано-Франківщини. Згадаймо восьмирічного Володимира Балабаника
Міносвіти назвало категорії студентів, яких ймовірно відправлятимуть у військо
Міносвіти назвало категорії студентів, яких ймовірно відправлятимуть у військо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
17K
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
16K
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
13K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
12K
Найкраща тенісистка світу розповіла, чому перестала носити стрічку в кольорах прапора України
11K
Виробники зброї заявили про глобальний дефіцит пороху

Новини

Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua