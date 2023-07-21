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«Залужний хіба дасть покомандувати?» Безугла розказала, що робить на фронті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Залужний хіба дасть покомандувати?» Безугла розказала, що робить на фронті
Нардепка Безугла виступає модератором і комунікує щодо тих проблем, про які військові навіть не кажуть
фото з відкритих джерел

На фронті Мар'яна Безугла переважно взаємодіє із військовими

Нардепка, заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла часто їздить на фронт. Раніше її опоненти влади критикували за те, що вона нібито керує оборонною операцією в Лисичанську. Проте, Безугла розповіла в інтерв’ю «Главкому»,  що її робота на фронті полягає в демократичному цивільному контролі.

«Батальйони я не переміщаю. Я працювала в адміністративній будівлі у Лисичанську, там ще відділок нацполіції був, військова адміністрація. А потім виходить сюжет Бутусова і Яніни Соколової, що я управляю там оборонною операцією, коротше – сірий кардинал. Це абсурд», – каже Безугла.

Безугла наголошує: вона не може керувати оборонною операцією.

«Ну що, Валерій Федорович (Залужний) би дав мені управляти оборонною операцією? Ну серйозно, у нас різні функції. Тобто оборону країни веде Залужний зі своїми командувачами, це військова ієрархія. Моя роль – демократичний цивільний контроль, взаємодія для зворотного зв'язку. Особливість сектору нацбезпеки і оборони полягає у тому, що навіть певні дуже побутові питання регулюються на рівні законодавства. Це закон про соціальний захист військовослужбовців, закони, якими визначено все: від того, як має марширувати солдат, і до того, скільки днів у нього має бути відпустка», – наголосила вона.

Окрім того, Безугла та генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський працюють над новими бойовими статутами.

«Оскільки я маю доступ і допуск, я можу виступати модератором і комунікувати щодо тих проблем, про які військові навіть не кажуть. І дійсно, дехто може ставитися насторожено, боятися щось сказати, або щось навіть приховувати, бо це ж теж люди і вони перебувають в екстремальних умовах», – розповіла Безугла.

У поїздках вона намагається відвідати напрямки основного удару, тобто ті, де найбільш екстремальна ситуація, бо там люди найбільш природні і відверті. І буває, що проблематика, яку вони підіймають, стратегічно важлива.

«Далі наш комітет взаємодіє із радниками Залужного, фахівцями Міноборони і інформацію можна передати через кілька рівнів, і будуть прийняті якісь рішення», – додала вона.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що нардепка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла начебто координує дії командування в районі міста Сєвєродонецька Луганської області. Про це написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Яніна Соколова. Журналістка зазначила, що таку інформацію вона отримала від військових, «які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей». Згодом Безугла прокоментувала скандал із Сєверодонецьком та «наїхала» на відому журналістку: заявила, що Яніна Соколова медіа-атакувала її.

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Теги: війна Мар’яна Безугла

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