Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія не розкриває колаборантам інформацію про розташування військ: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія не розкриває колаборантам інформацію про розташування військ: названо причину
РФ через недовіру до колаборантів не говорить їм про розташування військ
фото з відкритих джерел

Росія посилює контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях

Російська влада втрачає довіру до колаборантів і людей, які зрадили Україну, тому не говорить їм про розташування своїх військ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, російським військовим категорично заборонили узгоджувати місця свого розташування з колаборантами з окупаційних адміністрацій. Це робиться для того, щоб уникнути витоку інформації.

Окрім цього РФ посилює контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.

«Особлива увага приділяється тому, щоб місцеві колаборанти не володіли інформацією про розташування російських військ», - сказано у повідомленні.

Як з'ясувалось, росіянам заборонено не лише узгоджувати з окупаційними адміністраціями місце розташування військових, але й залучати цивільних до проведення робіт з облаштування командних пунктів.

Раніше повідомлялося, що жителів Сєвєродонецька, яких російські загарбники затримують за телефонні дзвінки з дахів багатоповерхівок, відправляють рити окопи.

Також на бойовому чергуванні в Чорному морі російські загарбники тримають три ракетоносії – два підводних та один надводний. Усього ворог може вдарити по Україні 16 ракетами «Калібр».

До слова, в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої, але просять дотримуватися інформаційної тиші. 

Читайте також: Стали відомі імена окупантів, які контролювали Каховську ГЕС на час підриву
Теги: влада ворог росія колабораціонізм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нехай українські діти краще вивчать англійську мову, замість російської
Англійська мова – найкраща гарантія проти «спокуси руского міра»
Вчора, 19:00
Президент Польщі Анджей Дуда
Польська армія приведена у стан підвищеної бойової готовності через події в РФ
24 червня, 14:38
Диктатор Путін поки не зрозумів, якою небезпечною фігурою став Пригожин на політичному полі
Путін – все? Newsweek вказав на нову роль Пригожина
23 червня, 12:09
Гукстра: «Ці санкції ускладнять Росії завдання з підтримки своєї військової промисловості»
ЄС введе санкції проти виробників зброї, яку використовує РФ – МЗС Нідерландів
21 червня, 22:01
Російський вертоліт Ка-52
ЗСУ збили ударний вертоліт росіян на Донецькому напрямку
20 червня, 10:08
Присутність російських спортсменів несе високий ризик для безпеки, миролюбності та цілісності цих змагань
Міжнародна федерація санного спорту знову безстроково відсторонила росіян від змагань
18 червня, 13:06
У конгрес США внесли законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму
Конгрес США хоче визнати Росію спонсором тероризму
10 червня, 11:45
Голова КНР Сі Цзіньпін
Китай висловився щодо мирних ініціатив лідерів держав Африки стосовно України
10 червня, 03:31
За даними місцевої влади електропостачання було відключено аварійно
У Росії масштабна пожежа на підстанції. Цілий регіон без електропостачання (відео)
5 червня, 17:35

Події в Україні

Найгарячіший напрямок фронту: ворог запекло штурмує Авдіївку та Мар’їнку
Найгарячіший напрямок фронту: ворог запекло штурмує Авдіївку та Мар’їнку
Зеленський в Одесі зустрівся з командувачем Військово-морських сил: перші деталі
Зеленський в Одесі зустрівся з командувачем Військово-морських сил: перші деталі
ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів разом із окупантами (відео)
ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів разом із окупантами (відео)
У Бучанському парку на Київщині відкрили меморіал жертвам російської окупації
У Бучанському парку на Київщині відкрили меморіал жертвам російської окупації
Війська РФ обстріляли житловий квартал Херсона: є поранені
Війська РФ обстріляли житловий квартал Херсона: є поранені
Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованого Сєвєродонецька рити окопи
Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованого Сєвєродонецька рити окопи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
27K
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
16K
У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса
13K
Атака ракет і дронів: ЗСУ попередили про небезпеку жителів низки областей
11K
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6508
Путіну залишилося кілька тижнів - Саакашвілі прокоментував істерику диктатора

Новини

У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Сьогодні, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту