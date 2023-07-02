Росія не розкриває колаборантам інформацію про розташування військ: названо причину

РФ через недовіру до колаборантів не говорить їм про розташування військ

Росія посилює контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях

Російська влада втрачає довіру до колаборантів і людей, які зрадили Україну, тому не говорить їм про розташування своїх військ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За даними ЦНС, російським військовим категорично заборонили узгоджувати місця свого розташування з колаборантами з окупаційних адміністрацій. Це робиться для того, щоб уникнути витоку інформації.

Окрім цього РФ посилює контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях.

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«Особлива увага приділяється тому, щоб місцеві колаборанти не володіли інформацією про розташування російських військ», - сказано у повідомленні.

Як з'ясувалось, росіянам заборонено не лише узгоджувати з окупаційними адміністраціями місце розташування військових, але й залучати цивільних до проведення робіт з облаштування командних пунктів.

Раніше повідомлялося, що жителів Сєвєродонецька, яких російські загарбники затримують за телефонні дзвінки з дахів багатоповерхівок, відправляють рити окопи.

Також на бойовому чергуванні в Чорному морі російські загарбники тримають три ракетоносії – два підводних та один надводний. Усього ворог може вдарити по Україні 16 ракетами «Калібр».

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До слова, в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої, але просять дотримуватися інформаційної тиші.