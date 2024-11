Гарріс і Трамп змагаються «нога у ногу» в семи ключових штатах

Фото: The Washington Post

Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп зараз ведуть неймовірно тісну боротьбу

Згідно з даними опитувань, кандидатка від демократів Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп зараз перебувають у надзвичайно тісній боротьбі в семи ключових штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post і The New York Times.

«Ключові штати» («або хиткі» чи «штати, що коливаються)» – це сім штатів, де виборці традиційно до останнього вагаються у виборі кандидата. Саме результати в цих штатах часто визначають остаточну перемогу.

У кожному з цих хитких штатів результати опитувань знаходяться в межах статистичної похибки.

Нагадаємо, радники Трампа закликають його передчасно заявити про перемогу на вибора.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.