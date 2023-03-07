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Екснардеп, що воює на Донбасі, оцінив настрої на фронті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Екснардеп, що воює на Донбасі, оцінив настрої на фронті
Зараз для бійців ЗСУ фронт сприймається як звичайна робота
фото з відкритих джерел

«Під Бахмутом воюють ті, кому по кайфу наваляти москалям»

Настрій бійців у Бахмуті можна описати як втомлено-робочий. Про це в розмові з «Главкомом» заявив екснардеп Юрій Сиротюк, який нині воює в Бахмуті. 

Він розповів, що вісім місяців тому українські воїни заїжджали як заряджені повербанки. Потім йшли щоденні важкі бої, щоденні втрати...

«Ми побачили війну, на жаль, по-іншому, ніж ті хто бачить її збоку, – крізь смерть людей, з якими ти годину тому разом їв. Тому вся романтика зникає. Потім ми пережили якісь депресивні періоди, психологічні кризи, бо вісім місяців без ротації – це складно», – розповів Сиротюк.

Сиротюк зазначив, що зараз це сприймається, як звичайна робота.

«Отримав завдання, отримав точку на карті – сів і поїхав. Страху немає, є розуміння того, що, аби все це закінчилось, ми повинні закінчити це швидше», – додає він.

Він розповів, що війну він та інші воїни ЗСУ починали, як діти, бо треба було розуміти, з кого вони сформовані, – більшість людей ніколи не служили в армії, це все народне ополчення.

«Зараз залишилися ті, хто хоче воювати, хто навчився воювати і з них є десь відсотків десять тих, кому це просто по кайфу. От просто по кайфу вибігти та наваляти москалям», – розповів Сиротюк.

Юрій Сиротюк розповів і про тих,, хто просто вперто тягне ту роботу, бо розуміють, що це треба робити. Він зазначає, що росіяни думали, що українці втомляться, психічно виснажаться і на цьому все закінчиться, але ні: зараз кожен знає, що йому робити, і всі працюють. 

Нагадаємо, що Юрій Сиротюк також оцінив настрої військових на фронтів та розповів, до чого виявилась не готовою українська армія.

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Теги: Бахмут українці Юрій Сиротюк окупанти

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