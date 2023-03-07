Екснардеп, що воює на Донбасі, оцінив настрої на фронті

«Під Бахмутом воюють ті, кому по кайфу наваляти москалям»

Настрій бійців у Бахмуті можна описати як втомлено-робочий. Про це в розмові з «Главкомом» заявив екснардеп Юрій Сиротюк, який нині воює в Бахмуті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він розповів, що вісім місяців тому українські воїни заїжджали як заряджені повербанки. Потім йшли щоденні важкі бої, щоденні втрати...

«Ми побачили війну, на жаль, по-іншому, ніж ті хто бачить її збоку, – крізь смерть людей, з якими ти годину тому разом їв. Тому вся романтика зникає. Потім ми пережили якісь депресивні періоди, психологічні кризи, бо вісім місяців без ротації – це складно», – розповів Сиротюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сиротюк зазначив, що зараз це сприймається, як звичайна робота.

«Отримав завдання, отримав точку на карті – сів і поїхав. Страху немає, є розуміння того, що, аби все це закінчилось, ми повинні закінчити це швидше», – додає він.

Він розповів, що війну він та інші воїни ЗСУ починали, як діти, бо треба було розуміти, з кого вони сформовані, – більшість людей ніколи не служили в армії, це все народне ополчення.

«Зараз залишилися ті, хто хоче воювати, хто навчився воювати і з них є десь відсотків десять тих, кому це просто по кайфу. От просто по кайфу вибігти та наваляти москалям», – розповів Сиротюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Юрій Сиротюк розповів і про тих,, хто просто вперто тягне ту роботу, бо розуміють, що це треба робити. Він зазначає, що росіяни думали, що українці втомляться, психічно виснажаться і на цьому все закінчиться, але ні: зараз кожен знає, що йому робити, і всі працюють.

Нагадаємо, що Юрій Сиротюк також оцінив настрої військових на фронтів та розповів, до чого виявилась не готовою українська армія.