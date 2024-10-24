Держдума ратифікувала договір про «всеосяжне партнерство» Росії з КНДР

Договір був підписаний у червні під час візиту до Пхеньяна лідера Росії Володимира Путіна

Російська Держдума на засіданні у четвер ратифікувала Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Одна з його статей передбачає взаємну військову допомогу. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Сам договір був підписаний у червні під час візиту до Пхеньяна лідера Росії Володимира Путіна. Він вніс документ на ратифікацію депутатами Держдуми 14 жовтня. У договорі 23 статті, які передбачають розширення співробітництва в науці та технологіях, зокрема у сферах космосу та ядерної енергетики, торгівлі, економіці та інвестиціях. Угода діє безстроково.

КНДР – одна з найбідніших країн світу, яка десятиліттями перебувала під санкціями ООН через розвиток ядерної та ракетної програм. Один із пунктів договору передбачає допомогу сторін один одному в обході санкцій.

Четверта стаття угоди передбачає зобов'язання сторін надавати одна одній військову допомогу, якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу однієї чи кількох держав.

При цьому КНДР – одна з кількох країн світу, які відкрито підтримують Москву у війні з Україною. Пхеньян визнав анексію українських територій Росією та, згідно з численними повідомленнями, забезпечує російську армію боєприпасами.

У середу газета The Wall Street Journal повідомила, що угода про військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю містить пункт про відправлення солдатів із КНДР на війну в Україну. За словами колишнього офіцера російської розвідки, поінформованого про деталі угоди, документ врешті був доповнений секретним пунктом, який давав Північній Кореї дозвіл відправити першу хвилю – близько 1 тис. північнокорейських солдатів – в Україну, щоб «навчитися з перших вуст, як вести війну на прикладі досвіду Росії».

Нагадаємо, Північна Корея відправила до Росії щонайменше 3 тис. своїх військових. Вони наразі проходять підготовку на полігонах на Далекому Сході Росії. Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі. Він зауважив, що після завершення підготовки ці солдати можуть відправитися на захід Росії, а потім долучитися до бойових дій проти українських військових.

Як повідомлялося, Пентагон має докази розташування військ Північної Кореї на території Росії. За даними Центру протидії дезінформації, північнокорейські солдати, які перебували на Далекому Сході Росії, були переміщені вглиб території країни.

За прогнозами очільника ГУР Кирила Буданова, перші північнокорейські війська прибули до Курської області 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії.

Раніше стало відомо, що Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

До слова, Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.