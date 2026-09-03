Стало відомо, скільки грошей можуть отримати мешканці Вишневого, чиє житло було пошкоджене або знищене

Такий вигляд має приватний сектор у Вишневому, що постраждав внаслідок масованої атаки 6 липня та подальшої детонації

Виплати здійснюватимуться через державну програму «єВідновлення» та охоплять 23 257 домогосподарств

Кабінет міністрів України планує виділити 2,3 млпд грн із резервного фонду державного бюджету для виплати компенсацій жителям Вишневого, чиї домівки постраждали внаслідок масованої російської атаки 6 липня. Про це повідомила народна депутатка України, заступниця голови Комітету ВРУ з питань фінансів Ольга Василевська-Смаглюк, інформує «Главком».

Через ворожий удар на складах одного з підприємств «Укроборонпрому» спалахнула масштабна пожежа із тривалою детонацією боєприпасів, що спричинило руйнування житлового сектору.

Виплати здійснюватимуться через державну програму «єВідновлення» та охоплять 23 257 домогосподарств. Програма компенсацій розподілена за двома основними категоріями:

Категорія А (1,45 млрд грн): передбачена для 20 759 домогосподарств. Ідеться про ремонт квартир вартістю до 200 тис. грн та приватних будинків до 500 тис. грн.

(1,45 млрд грн): передбачена для 20 759 домогосподарств. Ідеться про ремонт квартир вартістю до 200 тис. грн та приватних будинків до 500 тис. грн. Категорія Б (851 млн грн): виділена для 2 498 домогосподарств. Кошти спрямують на ремонт квартир вартістю від 200 до 350 тис. грн та приватних будинків від 200 до 500 тис. грн.

Станом на 7 серпня мешканці Вишневого подали понад тисячу заяв на компенсацію. За 154 заявами вже ухвалені позитивні рішення, ще 920 перебували на різних етапах розгляду. Кількість заяв продовжує зростати.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Вишневому 6 липня загинули та постраждали люди. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, місто зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни – пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови. У Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації було проведено евакуацію жителів із небезпечної території.

Пізніше Генштаб заявив, що об'єкт у місті Вишневе Київської області, на якому після російського ракетного удару в ніч на 6 липня сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.