Бензин закінчився. Терпець росіян – теж?

Українські удари по НПЗ змінюють не лише фронт, а й Росію

Один з найбільших у світі експортерів нафтопродуктів торгується за бензин. Звучить як помилка, але це сьогоднішня реальність Росії. Через українські далекобійні удари по нафтопереробних заводах виробництво бензину в центральних регіонах країни впало приблизно на чверть у річному вимірі – це оцінка Reuters станом на кінець червня. Криза, що почалася наприкінці травня, до кінця місяця охопила понад пʼятдесят регіонів і окупований Крим, де ввели ліміти на відпуск пального. Москва веде переговори з Казахстаном про закупівлю близько 50 тисяч тонн бензину – за даними джерел, в обмін на авіапаливо, хоча Астана й заявляє, що офіційного запиту не отримувала.

Реакція влади говорить більше за будь-яку статистику. Уряд заборонив експорт бензину, готує морський імпорт з Азії і знизив вимоги до якості пального нижче звичного стандарту. Для держави, яка десятиліттями продавала пальне світу, слово «імпорт» у власному паливному балансі звучить як визнання поразки на своєму ж ринку. І тут працює формула, яку варто запамʼятати: бюрократичну заборону можна обійти, згорілий резервуар – ні. Санкції Кремль роками вчиться оминати через тіньовий флот і посередників. Фізично знищену установку первинної переробки оминути неможливо – її просто немає. Московський НПЗ після ударів, за оцінками, не працюватиме близько пів року. Це й перетворює абстрактну «слабкість» на цілком конкретну чергу на заправці.

Найпереконливіше свідчення того, що це бʼє по Кремлю, дають самі росіяни. Кремлівський Фонд «Громадська думка» зафіксував падіння довіри до Путіна до 69% – мінімуму за весь час війни, одразу після наймасштабнішого нальоту на Москву. Частка тих, хто відкрито каже про недовіру, піднялася до рекордних 18%. І найголовніше – в тому ж опитуванні росіяни самі назвали, що зачепило їх найбільше за тиждень: обстріли всередині країни, удар по московському НПЗ і паливна криза. Це не українська інтерпретація подій, а російська соціологія про російські настрої.

Картина, щоправда, не така однозначна, як хотілося б. Інша державна служба, ВЦВГД, за той самий період відрапортувала про «зростання» довіри – до майже 77%. Сам по собі цей розкид між двома кремлівськими інституціями промовистий: цифри перетворилися на поле гри, а не на нейтральний вимірник, і Кремль уже не має узгодженої картини власної популярності. Тиск відчутний і на політичному рівні: цього місяця окремі депутати Держдуми з комуністичної фракції публічно зажадали від влади чіткого плану завершення війни, попереджаючи про ризик соціального вибуху. Для інституції, привченої схвалювати, а не вимагати, це рідкісна тріщина. Чесно треба додати й інше: тиск іде в різні боки, і поряд із втомленими є радикали, які вимагають не миру, а ескалації. Внутрішня динаміка Росії суперечлива – але саме її суперечливість показує, що звичної керованості вже немає.

Окремо – про ціну. Українське МЗС говорить про 1,3 мільйона росіян, утрачених за понад чотири роки війни, і про повну зупинку наступу. Цю цифру коректно подавати саме як українську позицію, а не як незалежно підтверджений факт. Але навіть консервативніші оцінки сходяться в головному: ресурс, який Росія спалила, абсолютно неспівмірний з тим, чого вона досягла на фронті. Застиглий фронт, тил, що тріщить, і рейтинг, який тоне, – це і є справжній «доленосний час», про який так любить говорити Кремль, тільки в зовсім іншому сенсі, ніж він у це слово вкладає.

Що з цього випливає практично для України. Далекобійний тиск працює не лише як військова логістика – він бʼє по легітимності влади, яка тримається на обіцянці контрольованої, далекої, майже непомітної для пересічного росіянина війни. Черга на заправці і темний екран без інтернету роблять цю війну відчутною там, де її не мало бути видно зовсім. Це аргумент не чекати, поки Кремль «передумає» під вагою власних проблем, а методично нарощувати спроможність, яка ці проблеми створює. Субʼєктність України – і та, що будує Пантеон, і та, що тримає переговорну межу, – врешті спирається на цю саму спроможність. Те, чим Україна підкріплює свою позицію, руйнує російську машину зсередини. Це одна історія, а не дві.