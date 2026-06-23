Рік тому Спиридонов завершив кар'єру та почав сильно зловживати алкоголем

Олексій Спиридонов написав дружині повідомлення, в якому заявив, що заріже її

Пропагандисти інформують, що зірковий російський волейболіст Олексій Спиридонов погрожував дружині вбивством. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що рік тому спортсмен завершив кар'єру та почав сильно зловживати алкоголем. Зокрема, сьогодні, 23 червня, він написав дружині повідомлення, в якому заявив, що заріже її.

Завтра у пари має відбутися засідання у суді щодо розірвання шлюбу. Олексій пообіцяв, що приїде до суду та вб'є жінку.

Це не перша скандальна витівка волейболіста, пов'язана зі зловживанням спиртними напоями.

У 2011 році він був дискваліфікований на півроку за пияцтво, а у 2017-му його було затримано поліцією у стані алкогольного сп'яніння.

Олексій Спиридонов є чемпіоном Європи та дворазовим переможцем Світової ліги з волейболу.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: